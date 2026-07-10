Aeroportet e Stambollit pritën 63.4 milionë pasagjerë në gjysmën e parë të vitit 2026

Mücahithan Avcıoğlu
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Dy aeroportet kryesore të Stambollit pritën më shumë se 63.4 milionë pasagjerë në gjysmën e parë të 2026, tha sot ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, transmeton Anadolu.
Aeroporti i Stambollit dhe Aeroporti Ndërkombëtar "Sabiha Gokcen" shërbyen së bashku 63.45 milionë pasagjerë midis janarit dhe qershorit, tha Uraloglu në një deklaratë duke cituar të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve (DHMI).
Në të gjithë Turqinë, aeroportet trajtuan 111.96 milionë pasagjerë gjatë periudhës gjashtëmujore, përfshirë udhëtarët transit direkt, një rritje prej 2.6 për qind nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar.
Trafiku i brendshëm i pasagjerëve arriti në 50 milionë ndërsa trafiku ndërkombëtar arriti në 61.9 milionë.
Lëvizjet e avionëve në aeroportet turke arritën në afro 1.11 milionë, përfshirë edhe fluturimet, gjatë gjysmës së parë. Trafiku i ngarkesave arriti në rreth 2.5 milionë tonë metrikë, përfshirë 440.880 tonë në rrugët e brendshme dhe 2.06 milionë tonë në rrugët ndërkombëtare.
Vetëm në qershor, aeroportet në të gjithë Turqinë u shërbyen 22.92 milionë pasagjerëve, përfshirë udhëtarët transit direkt. Trafiku i brendshëm i pasagjerëve ishte 9.37 milionë ndërsa trafiku ndërkombëtar i pasagjerëve arriti në 13.54 milionë.
Trafiku i avionëve arriti në 221.826 lëvizje, përfshirë fluturimet gjatë muajit, ndërsa trafiku i mallrave arriti në 484.943 tonë.