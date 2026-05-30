“Rojtari digjital” i Turqisë i fuqizuar nga inteligjenca artificiale i bën detet më të sigurta

Firdevs Bulut Kartal
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
BLUEVISION, një sistem i gjeneratës së ardhshme për ndërgjegjësim situacional i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes HAVELSAN, po transformon sektorin detar përmes teknologjive të inteligjencës artificiale dhe vizionit kompjuterik, raporton Anadolu.
HAVELSAN ka shtuar në portofolin e saj një zgjidhje të re të bazuar në softuer me BLUEVISION, e cila është projektuar për të rritur sigurinë detare në një gamë të gjerë platformash, nga anijet e mëdha tregtare dhe jahtet luksoze deri te mjetet detare pa ekuipazh dhe platformat ushtarake.
BLUEVISION është zhvilluar si një sistem modular për mbështetje në vendimmarrje dhe ndihmë në navigim, me qëllim përmirësimin e ndërgjegjësimit situacional në trafikun detar.
Ndryshe nga zgjidhjet konvencionale, sistemi nuk mbështetet vetëm në të dhënat e kamerave. Ai kombinon informacionin e marrë nga kamerat me të dhënat e Sistemit Automatik të Identifikimit (AIS), duke krijuar atë që kompania e përshkruan si një “pamje të sigurt detare”.
Karakteristika më e spikatur e sistemit është aftësia për të zbuluar dhe lokalizuar në kohë reale objekte që radarët mund të mos i identifikojnë ose ta kenë të vështirë t’i zbulojnë, përfshirë varka të vogla, bova dhe njerëz në ujë.
I ndërtuar mbi teknologji të avancuara të vizionit kompjuterik dhe bashkimit inteligjent të të dhënave, BLUEVISION ka një arkitekturë modulare që lejon integrim të lehtë.
Pajisjet e tij përfshijnë kamera termike dhe kamera për përdorim gjatë ditës, një njësi të fuqishme për përpunimin e inteligjencës artificiale dhe një panel ekrani me prekje.
Sistemi është në gjendje të funksionojë me performancë të plotë si ditën ashtu edhe natën. Duke mbivendosur të dhëna digjitale mbi pamjet video në kohë reale, ai u ofron operatorëve informacion të menjëhershëm.
Ai klasifikon automatikisht objektet sipërfaqësore si anije, varka dhe bova, ndërsa vlerëson me saktësi vendndodhjen e tyre gjeografike.
BLUEVISION ofron gjithashtu një qasje të quajtur “rojtari digjital”, duke u dhënë operatorëve paralajmërime vizuale dhe zanore në situata që përfshijnë rrezik përplasjeje.
Teknologjia tashmë është vendosur në platforma kritike.
Mjeti i armatosur detar pa ekuipazh SANCAR i marinës turke ka filluar të përdorë sistemin BLUEVISION për navigim autonom dhe misione kërkim-shpëtimi.
Sistemi funksionon në integrim të plotë me sistemin e menaxhimit luftarak ADVENT të kompanisë HAVELSAN për të mbështetur sigurinë e navigimit autonom.
Përveç kësaj, sistemi është integruar në varkat RAFNAR përmes bashkëpunimit me VN Maritime dhe kantierin detar Piloda, si dhe është vënë në përdorim në anije tregtare transporti me kontejnerë.
Sipas HAVELSAN, BLUEVISION ofron jo vetëm aftësi standarde navigimi, por edhe module të specializuara për inteligjencë, mbikëqyrje dhe zbulim (ISR), kërkim dhe shpëtim (SAR), madje edhe mbikëqyrje të periskopëve të nëndetëseve.
Infrastruktura softuerike që mëson vazhdimisht mund të përshtatet me skenarë të rinj operacional përmes përditësimeve, duke ndihmuar në reduktimin e gabimeve njerëzore dhe rritjen e efikasitetit operacional në det.