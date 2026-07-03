Zvicra siguron kualifikimin në një të tetën e finales pas fitores 2-0 ndaj Algjerisë

Ahmet Salih Alacaci
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Kombëtarja e Zvicrës në futboll siguroi kualifikimin në fazën e 1/8 së finales të Kupës së Botës, pasi mposhti Algjerinë me rezultat 2-0. Breel Embolo shënoi herët në ndeshje, ndërsa Dan Ndoye vulosi fitoren në pjesën e dytë, transmeton Anadolu.
Goli i parë erdhi në minutën e dhjetë, pasi Zvicra fitoi topin në gjysmën e saj dhe organizoi një kundërsulm të shpejtë nga krahu i majtë me 20-vjeçarin Johan Manzambi. Ai asistoi për Embolon, i cili realizoi nga afërsia.
Pas avantazhit, Zvicra u organizua mirë në mbrojtje, duke ngushtuar hapësirat në mesfushë dhe duke e detyruar Algjerinë të kërkonte zgjidhje përmes bllokut mbrojtës zviceran.
Algjeria pati vështirësi të krijonte raste të pastra shënimi. Ibrahim Maza në kohën shtesë të pjesës së parë goditi jashtë shtyllës së afërt.
Zvicra e dyfishoi epërsinë menjëherë pas fillimit të pjesës së dytë. Një largim i dobët i topit nga Rafik Belghali përfundoi te Dan Ndoye, i cili e dërgoi topin në rrjetë përtej portierit Luca Zidane.
Kapiteni i Algjerisë, Riyad Mahrez, pati një mundësi për të ngushtuar rezultatin pak çaste më vonë, por goditja e tij nga një pozitë qendrore u bllokua lehtësisht.
Zvicra në fazën e 1/8 së finales do të përballet me fituesin e duelit mes Kolumbisë dhe Ganës javën e ardhshme në Vankuver.