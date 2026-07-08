Zvicra mposht Kolumbinë me penallti dhe siguron çerekfinalen e Kupës së Botës

Ahmet Salih Alacaci
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Zvicra është kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Botës FIFA 2026, pasi mposhti Kolumbinë me rezultat 4-3 në penallti, pas një barazimi pa gola në lojën e rregullt të zhvilluar në Vankuver të Kanadasë, raporton Anadolu.
Asnjëra nga skuadrat nuk arriti të gjente rrugën e golit gjatë 120 minutave të lojës në ndeshjen e fundit të fazës së 1/8-tës së finales, por me fitoren e Zvicrës në penallti ajo siguroi ndeshjen e çerekfinales kundër Argjentinës, të shtunën e ardhshme.
Kolumbia pati një nga rastet më të mira të pjesës së parë, kur Gustavo Puerta goditi me efekt drejt këndit të sipërm të portës, por portieri zviceran Gregor Kobel reagoi mirë dhe e devijoi topin.
Zvicra u kundërpërgjigj me rastet e Fabian Rieder dhe Dan Ndoye, por portieri kolumbian Camilo Vargas ishte i vëmendshëm dhe e mbajti portën të paprekur.
Loja mbeti e mbyllur edhe pas gjysmës së parë, me të dyja skuadrat të organizuara në mbrojtje dhe të kujdesshme për të mos lënë hapësira në kundërsulme.
Në kohën shtesë, Kolumbia kërkoi një penallti pas ndërhyrjes së Miro Muheim ndaj Jaminton Campaz, por gjyqtari dhe sistemi VAR lejuan vazhdimin e lojës. Më pas, Jhon Lucumi goditi traversën me kokë, duke qenë më pranë golit për Kolumbinë, ndërsa Kobel reagoi sërish për të ndalur një goditje nga distanca të Campaz.
Me rezultatin ende 0-0 pas kohës shtesë, fituesi u përcaktua nga penalltitë. Të dyja skuadrat gabuan nga një herë, por pritja e Kobelit ndaj goditjes së Cucho Hernandez rezultoi vendimtare, përpara se Ruben Vargas të shënonte penalltinë e fitores për Zvicrën.