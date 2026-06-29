Wimbledon 2026 hapet me çmime rekord dhe sistem të ri rishikimi videosh

Beril Çanakcı
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Kampionati i tenisit Wimbledon u hap të hënën në Londër, duke nisur edicionin e 139-të të turneut më të vjetër Grand Slam, me fond rekord shpërblimesh, teknologji të re gjykimi dhe rikthime të rëndësishme, raporton Anadolu.
Turneu zhvillohet nga 29 qershori deri më 12 korrik në “All England Club” në fusha me bar, me 128 lojtarë në kategoritë teke për meshkuj dhe femra. Dy ditët e para u kushtohen ndeshjeve të raundit të parë.
Edicioni i këtij viti ka një fond total shpërblimesh prej 64,2 milionë paundësh, një rritje prej 20 për qind krahasuar me vitin 2025 dhe rritja më e madhe vjetore në historinë e Wimbledonit. Fituesit e kategorisë teke do të marrin 3,6 milionë paund, ndërsa humbësit e raundit të parë do të marrin 80 mijë paund.
Një nga ndryshimet më të rëndësishme këtë vit është futja e rishikimit me video për vendimet e gjyqtarëve të karriges. Për herë të parë në historinë e Wimbledonit, lojtarët mund të kundërshtojnë disa vendime të caktuara në Centre Court, Court No. 1 dhe katër fusha të tjera kryesore gjatë ndeshjeve teke. Nuk ka kufi për numrin e kundërshtimeve.
Sistemi zbatohet për vendime specifike si “not up” (kur vlerësohet se lojtari nuk e ka kthyer topin në mënyrë të rregullt), pengimi i lojës dhe disa vendime që përfundojnë pikën. Sistemi elektronik i gjykimit të vijave mbetet në fuqi në të gjitha fushat dhe nuk mund të kundërshtohet, por janë shtuar tregues vizualë në tabelat e rezultatit për të shfaqur topat jashtë vijës dhe gabimet në shërbim.
Organizatorët kanë ruajtur gjithashtu rregullin për vapën e futur vitin e kaluar, i cili lejon një pushim 10-minutësh në ndeshjet teke kur indeksi i stresit nga nxehtësia arrin 30,1 gradë Celsius, duke reflektuar shqetësimet në rritje për sigurinë e lojtarëve në kushte ekstreme.
Tabela e meshkujve fillon pa një nga yjet më të mëdhenj. Tenisti spanjoll Carlos Alcaraz është tërhequr për shkak të një dëmtimi në kyçin e dorës dhe nuk ka garuar që nga prilli.
Mungesa e tij forcon pozitën e kampionit në fuqi Jannik Sinner, i cili hyn në turne si favoriti kryesor pas fitimit të titullit në vitin 2025. Megjithatë, analistët presin konkurrencë të fortë nga lojtarë të tjerë të renditur lart dhe kampionë të mëparshëm në sipërfaqen e shpejtë me bar.
Një nga temat më të ndjekura është rikthimi i Serena Williams, e cila ka pranuar një ftesë speciale (wildcard) dhe po garon në kategorinë teke për herë të parë që nga viti 2022. Kampionia e 23 titujve Grand Slam pritet të luajë ndeshjen e saj të parë në raundin e parë të martën.
Tenistja turke Zeynep Sonmez gjithashtu avancoi në raundin e dytë pasi mposhti amerikanen Ann Li në ndeshjen hapëse, duke vazhduar ngritjen e saj si përfaqësuesja kryesore e vendit në tenisin e femrave. Ajo bëri histori vitin e kaluar duke u bërë lojtarja e parë turke që arriti në raundin e tretë në Wimbledon.