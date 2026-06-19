Vedat Muriqi zyrtarisht pjesë e Fenerbahçes, firmos kontratë trevjeçare

Süha Gür
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Klubi futbollit Fenerbahçe njoftoi se ka firmosur me sulmuesin kosovar Vedat Muriqi, duke e rikthyer atë në skuadër me një kontratë trevjeçare, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit të klubit turk, është arritur marrëveshje si me lojtarin, ashtu edhe me klubin e tij Mallorca, ndërsa Muriqi ka firmosur zyrtarisht kontratën që e lidh me ekipin verdheblu për tri sezone.
Ceremonia e firmosjes është zhvilluar në Stadiumin Çobani, ku kanë qenë të pranishëm presidenti Aziz Yildirim, drejtues të klubit dhe drejtori sportiv Oguz Çetin.
Duke folur për transferimin, drejtuesi Mustafa Çaglar është shprehur i kënaqur me firmosjen e sulmuesit kosovar, duke e cilësuar atë si një lojtar të fortë dhe me karakter, i cili, sipas tij, do të kontribuojë në objektivat e klubit për titull.
“Jemi shumë të lumtur. Vedat Muriqi është një futbollist që e kemi dëshiruar shumë. Përveç cilësive të tij si lojtar, kemi marrë edhe një karakter të fortë. Shpresojmë që të kemi sukses dhe të vazhdojmë rrugën drejt titullit”, ka thënë ai.
Edhe vetë sulmuesi kosovar Vedat Muriqi ka shprehur mirënjohje për rikthimin te Fenerbahçe, duke theksuar se do të japë maksimumin.
“Falënderoj me gjithë zemër presidentin, z. Oguz, trajnerin e dashur Ismail Kartal dhe të gjithë tifozët e vyer të Fenerbahçes që më konsideruan të denjë për të veshur përsëri këtë fanellë. Mund të jeni të sigurt se nuk do të hezitoj kurrë të luftoj dhe të përpiqem për këtë emblemë. Mund të them që tani e tutje se do të jem i denjë për këtë fanellë përsëri, si gjithmonë. Shpresoj që fundi i rrugës të jetë kampionati”, ka thënë Muriqi.
Vedat Muriqi ka qenë pjesë e Fenerbahçes edhe më herët, duke luajtur për skuadrën nga Stambolli në periudhën 2019–2020.
Ai rikthehet nga skuadra spanjolle Mallorca, ku sezonin e kaluar në La Liga e përmbylli me 23 gola.