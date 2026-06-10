"Vala Meksikane" rikthehet në vendlindjen e saj të famës për Botërorin 2026

Mücahit Hüseyin Eroğul
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Një nga traditat më ikonike të stadiumit të futbollit, Vala Meksikane, do të kthehet në vendin që e bëri të famshëm ndërsa Meksika përgatitet të bashkë-organizojë Kupën e Botës FIFA 2026, raporton Anadolu.
Stadiumi "Azteca" i Qytetit të Meksikës (Mexico City), i cili do të presë ndeshjen hapëse të turneut, konsiderohet gjerësisht si vendi ku vala u bë një fenomen global i futbollit.
Shfaqja vizuale krijohet kur spektatorët ngrihen nga vendet e tyre në sekuencë, ngrenë krahët dhe ulen, duke prodhuar një efekt valëzues rreth stadiumit.
- Origjina e saj është në SHBA
Pavarësisht emrit të saj, "Vala Meksikane" u performua për herë të parë në SHBA.
Koncepti u zhvillua nga tifozi amerikane George Henderson, i njohur më mirë si "Krazy George", i cili punoi me turma në sporte të ndryshme, përfshirë futbollin amerikan, bejsbollin dhe hokejin në akull.
Henderson i njihet merita për krijimin e valës së parë gjatë një ndeshjeje hokeji në akull në vitin 1980. Vala e parë e regjistruar në televizion u zhvillua një vit më vonë gjatë një ndeshjeje bejsbolli midis Oakland Athletics dhe New York Yankees në Kaliforni.
Më vonë ai e prezantoi rutinën e turmës në një ndeshje futbolli në Kanada dhe në Lojërat Olimpike të Los Anxhelosit të vitit 1984, duke ndihmuar në përhapjen e konceptit tek audienca ndërkombëtare.
- U bë i famshëm në Meksikë
Tifozët meksikanë të futbollit performuan për herë të parë atë që e quajnë "La Ola" (Vala) gjatë një ndeshjeje miqësore midis Meksikës dhe Argjentinës në stadiumin "Estadio Tecnologico" të Monterrey-it më 18 shtator 1984.
Tradita arriti njohje në mbarë botën gjatë Kupës së Botës FIFA të vitit 1986 në Meksikë. Transmetimet televizive të ndeshjes hapëse të turneut midis Italisë dhe Bullgarisë në stadiumin "Azteca" i prezantuan miliona shikues me spektaklin ndërsa mbështetësit meksikanë e përsëritën valën gjatë gjithë garës.
Tradita u shoqërua shpejt me Meksikën dhe u përvetësua në ngjarje sportive në të gjithë botën, duke u bërë një element kryesor i turneve të mëdha të futbollit.
- Përpjekje për rekord përpara Kupës së Botës
Ndërsa Meksika përgatitet të presë përsëri ndeshjet e Kupës së Botës në vitin 2026, së bashku me SHBA-në dhe Kanadanë, autoritetet kanë organizuar një përpjekje për rekord për të festuar trashëgiminë e valës.
Zyrtarët e Qytetit të Meksikës organizuan së fundmi atë që shpresojnë të njihet si "Vala Meksikane" më e madhe në botë nën mbikëqyrjen e jurisë së Rekordeve Botërore Guinness më 6 qershor.
Sipas qeverisë së qytetit, rreth 30 mijë njerëz morën pjesë në këtë ngjarje, e cila u shtri përgjatë bulevardit ikonik "Paseo de la Reforma" të kryeqytetit.
Iniciativa u organizua për të shënuar 40-vjetorin e Kupës së Botës në vitin 1986, turneu që e transformoi "Valën Meksikane" në një traditë globale sportive.