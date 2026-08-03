Uellsi, vendi i parë që tërheq mbështetjen për kandidaturën e Infantinos për presidencën e FIFA-s

Efe Özkan
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Federata e Futbollit të Uellsit njoftoi sot tërheqjen e mbështetjes së saj për kandidaturën e Gianni Infantinos për të mbetur president i FIFA-s, transmeton Anadolu.
Shoqata konfirmoi për Sky News "tërheqjen e saj të mbështetjes për kandidaturën e Gianni Infantinos për rizgjedhje si president i FIFA-s për mandatin 2027-2031", duke u bërë organi i parë kombëtar që e bën këtë.
"FIFA dhe anëtarët e saj janë kujdestarë të lojës, përgjegjës për rritjen, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e saj afatgjatë. Kjo kërkon udhëheqje që e vendos lojën tonë të parën në të gjitha vendimet tona", tha organi qeverisës.
Vendimi vjen pas braktisjes së FIFA-s të propozuar nga FIFA Forward Enterprise (FFE) të premten pas kundërshtimit të gjerë nga konfederatat dhe shoqatat kombëtare mbi planet për të lejuar investimet private të pakicave në një filial të ri që do të menaxhonte të drejtat tregtare për Kupën e Botës dhe garat e tjera të FIFA-s.
Gjatë fundjavës, Konfederata e Amerikës së Veriut, Amerikës Qendrore dhe Shoqatës së Futbollit të Karaibeve (CONCACAF) intensifikoi presionin ndaj Infantinos, duke bërë thirrje për një "llogaridhënies gjithëpërfshirëse" me presidencën e tij.
"Ky akt i njëanshëm dhe skandaloz i fundit i qeverisjes dhe udhëheqjes së dobët ndjek një model gabimesh dhe sjelljesh të ngjashme. Një llogaridhënies gjithëpërfshirëse me këtë presidencë është e domosdoshme", tha CONCACAF në një deklaratë.
Të shtunën, UEFA përshëndeti tërheqjen e propozimit nga FIFA, por tha se episodi ka dëmtuar seriozisht besimin në udhëheqjen e organit qeverisës. "Udhëheqja aktuale e FIFA-s jo vetëm që ka humbur besimin e UEFA-s, por edhe atë të shumë anëtarëve të tjerë të familjes së futbollit", tha UEFA.
Organi qeverisës evropian tha se do të punojë me shoqatat e tij anëtare dhe konfederatat e tjera në javët e ardhshme për të shqyrtuar se si erdhi propozimi dhe të zhvillojë masa mbrojtëse për të siguruar që një situatë e ngjashme të mos ndodhë më.