Udhëheqja e FIFA-s rikonfirmon mbështetjen për Infantinon pas një takimi në Marok

Rabia İclal Turan
06 gusht 2026•Përditësim: 06 gusht 2026
Udhëheqja e lartë e FIFA-s riafirmoi mbështetjen për presidentin Gianni Infantino të mërkurën pas një takimi në Rabat të Marokut, pasi organi botëror i futbollit u përpoq të përmbajë pasojat nga një propozim i tërhequr tani prej 20 miliardë dollarësh për të shitur të drejtat komerciale të Kupës së Botës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, FIFA tha se sekretari i përgjithshëm Mattias Grafstrom dhe anëtarët e Bordit Drejtues të FIFA-s "riafirmuan mbështetjen e tyre të plotë për presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino", ndërsa Infantino përsëriti mbështetjen e tij për sekretarin e përgjithshëm dhe administratën e FIFA-s.
"Menaxhmenti i lartë i FIFA-s është plotësisht i bindur se rezultatet e takimit të sotëm do të forcojnë qeverisjen e FIFA-s, do të ndihmojnë në rivendosjen e besimit në organizatë dhe do të na mundësojnë të përgatitemi për ngjarjet dhe sfidat e mëdha përpara në një mënyrë të bashkuar dhe transparente duke vazhduar misionin tonë për të zhvilluar lojën në mbarë botën", thuhet në deklaratë.
Takimi trajtoi propozimin e diskutueshëm, sipas të cilit FIFA kishte eksploruar shitjen e të drejtave tregtare dhe operacionale për Kupën e Botës përpara se të tërhiqte planin pas kritikave të përhapura.
FIFA tha se "gabimet e bëra u pranuan", duke shtuar se "nuk ishte qëllimi që Këshilli i FIFA-s dhe Shoqatat Anëtare të FIFA-s të ndjeheshin të përjashtuar nga procesi dhe se procesi duhej të ishte trajtuar ndryshe".
Organi drejtues tha se një letër e veçantë duke kërkuar falje për gabimet u ishte dërguar anëtarëve të Këshillit të FIFA-s dhe shoqatave kombëtare dhe se do të bëhej një rishikim me gjetjet e paraqitura në mbledhjen e ardhshme të planifikuar të këshillit.
FIFA shtoi se propozimi "tani është jashtë tryezës" dhe tha se "nuk do të tolerojë më asnjë sulm ndaj integritetit, qeverisjes së mirë dhe procesit të duhur dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur dhe ruajtur emrin dhe reputacionin e saj".