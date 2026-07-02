Turneu ndërkombëtar i tenisit tërheq gati 1.000 lojtarë në malin Erciyes të Turqisë

Murat Asil
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Gati 1.000 tenistë nga 52 vende po garojnë në një turne ndërkombëtar në malin Erciyes, një nga destinacionet kryesore të trajnimit sportiv në lartësi të mëdha të Turqisë.
I mbajtur nga 18 maji deri më 5 korrik, turneu organizohet nën kujdesin e Federatës Ndërkombëtare të Tenisit (ITF) nga Federata Turke e Tenisit dhe Akademia e Tenisit Megasaray (MTA), me Bashkinë Metropolitane Kayseri dhe Erciyes Inc.
Lojtarë nga vende si Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Polonia, SHBA, Holanda, Belgjika, Suedia, Italia, Kina, Tajlanda, Kazakistani, Uzbekistani, Sllovakia, Sllovenia dhe Rusia po garojnë së bashku me atletët nga Turqia.
I ngritur në 3.917 metra në Turqinë qendrore, mali Erciyes është mali më i lartë në Anadollin Qendror dhe një nga destinacionet e tij më të njohura të skive. Vitet e fundit, autoritetet lokale kanë investuar në transformimin e zonës në një qendër sportive gjatë gjithë vitit, me objektet e saj të stërvitjes në lartësi të mëdha që tërheqin atletë profesionistë dhe ekipe nga Turqia dhe jashtë saj.
Duke folur për Anadolu gjatë një vizite në turne, kryetari i bashkisë Metropolitane Kayseri, Memduh Buyukkilic tha se Erciyes është shndërruar nga një destinacion turistik dimëror në një vend turistik gjatë gjithë vitit për ngjarjet sportive ndërkombëtare.
Ai tha se Qendra e Trajnimit në Lartësi të Lartë Erciyes përfshin tetë fusha futbolli, një sallë sportive të mbyllura me shumë qëllime, një pishinë me përmasa olimpike dhe një pistë atletike, duke lejuar atletët nga një sërë disiplinash të stërviten në lartësi.
Buyukkilic tha se rreth 35 ekipe futbolli u stërvitën në qendër vitin e kaluar, duke shtuar se aplikimet për këtë sezon tashmë kanë arritur një nivel të ngjashëm dhe pritet të rriten më tej.