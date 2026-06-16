Trajneri i Iranit pas ndeshjes në SHBA: Jemi ekipi më i shtypur në mbarë Kupën e Botës

Serdar Dincel
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Trajneri i kombëtares iraniane të futbollit, Amir Ghalenoei e përshkroi skuadrën e tij si "ekipi më i shtypur në të gjithë Kupën e Botës", duke pretenduar se ata u urdhëruan të largoheshin nga Los Anxhelosi për në bazën e tyre stërvitore në Meksikë, menjëherë pas ndeshjes hapëse të së hënës mbrëma kundër Zelandës së Re, transmeton Anadolu.
Ghalenoei tha se ekipi kishte pritur të qëndronte në metropolin e Kalifornisë gjatë natës dhe të kryente seancë rikuperimi ditën tjetër, por në vend të kësaj iu tha menjëherë pas fishkëllimës së fundit se ata duhet të ktheheshin.
"Kemi kaluar aq shumë kohë në ajër duke lëvizur, saqë nuk na dhanë kohë as për t'u rikuperuar", tha ai përmes një përkthyesi, sipas gazetës sportive amerikane ESPN.
"Pas ndeshjes sot na thanë: 'Duhet të largoheni menjëherë'", thotë ai.
Ghalenoei nuk tha se kush e kishte udhëzuar ekipin të largohej të hënën mbrëma, megjithëse kapiteni i Iranit Mehdi Taremi tha se presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino e kishte vizituar ekipin në dhomat e zhveshjes pas ndeshjes të së hënës.
"Sigurisht, ai dëshiron të përpiqet të na ndihmojë, por ka të bëjë edhe me gjëra të tjera. Të gjithë e dinë këtë", tha Taremi, në një referencë të dukshme ndaj tensioneve të gjata midis SHBA dhe Iranit, edhe pse lufta mbi 100-ditore mes dy vendeve do të përfundojë me një marrëveshje paqeje këtë javë.
"Nuk kam nevojë ta përmend këtë sepse ju e dini se ku jemi", shtoi trajneri iranian.
Skuadra kombëtare e Iranit fillimisht ishte caktuar të vendosej në Tucson, në shtetin amerikan të Arizonës, për kohëzgjatjen e Kupës së Botës, por e zhvendosën kampin e tyre në Tijuana të Meksikës, në fund të majit pasi u përballën me probleme logjistike dhe vizash.