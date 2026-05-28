Trajneri i BeH-së në futboll: Maqedonia e Veriut kundërshtar serioz, ndeshja miqësore test i rëndësishëm para Botërorit

Elvır Hodzıc
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Trajneri i ekipit kombëtar të futbollit të Bosnjë e Hercegovinës (BeH), Sergej Barbarez, theksoi se e vlerëson lart ekipin e Maqedonisë së Veriut përpara ndeshjes miqësore të ardhshme, duke theksuar se ata janë kundërshtarë seriozë nën udhëheqjen e trajnerit të ri, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media përpara ndeshjes që do të zhvillohet nesër në stadiumin “Asim Ferhatovic Hase”, Barbarez tha se ndeshja do të jetë një test i rëndësishëm për ekipin, në kuadër të përgatitjeve për Kupën e Botës.
“Ndeshjet miqësore duhet t’i marrim maksimalisht seriozisht”, deklaroi Barbarez, duke theksuar se ekipi po punon në formacione të reja dhe më të rrezikshme në lojë.
Ai theksoi rëndësinë e stabilitetit mbrojtës dhe disiplinës së ekipit, duke shtuar se progresi është i dukshëm nëpërmjet vazhdimësisë së punës së stafit të trajnerëve
Pas ndeshjes me Maqedoninë e Veriut, kombëtarja e BeH-së do të udhëtojë për në SHBA, ku do të kenë një kontroll të përgjithshëm në një ndeshje miqësore kundër Panamasë më 6 qershor në St. Louis.
Ekipi do të udhëtojë për në SHBA herët në mënyrë që të ketë një periudhë përshtatjeje me zonën kohore dhe trajneri theksoi se seancat stërvitore në orët e pasdites i përshtaten atij për shkak të ritmit të përgatitjeve.
BeH-ja do të garojë në Grupin B të Kupës së Botës së bashku me Kanadanë, Zvicrën dhe Katarin.