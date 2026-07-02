Zuhal Demirci
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Tenistja turke Zeynep Sonmez tha se garoi në Wimbledon me një amortizues dridhjesh në formë shalqiri në raketë pasi organizatorët e turneut e ndaluan të vendoste një karficë zbukurimi në mbështetje të Palestinës, raporton Anadolu.
Duke folur për Anadolu pas daljes së saj në raundin e dytë në Wimbledon, Sonmez tha se zyrtarët e turneut nuk e lejuan atë të vazhdonte të mbante karficën, pavarësisht diskutimeve mbi këtë çështje.
"Kam mbajtur një karficë. Turnetë nuk më lejojnë më ta vendos atë. Ne patëm një diskutim me organizatorët sepse flamuri ukrainas lejohet, por ai palestinez jo", tha Sonmez.
"Në fund na thanë se definitivisht nuk do ta lejonin. Pra, unë nuk mund të mbaj karficën. Mund të përdor amortizuesin e dridhjeve dhe ata nuk mund ta kundërshtojnë këtë. Kjo është arsyeja pse vendosa simbolin e shalqirit në raketën time", tha ajo.
Shalqiri rritet në Palestinë dhe ndan të njëjtat ngjyra si flamuri palestinez - i kuq, i gjelbër, i bardhë dhe i zi. Konsiderohet si simbol i rezistencës kundër shtypjes dhe okupimit izraelit.
Sonmez u eliminua nga barazimi tek femrat pasi humbi 7-5, 6-3 nga amerikanja Claire Liu në raundin e dytë.
Lojtarja turke tha se ajo nuk dha performancën që shpresonte. "Unë nuk luajta shumë mirë. Nuk munda të luaja sipas planit të lojës që dëshiroja. Nuk ishte një ditë ku luajta tenis të mirë ose e ndjeja topin mirë", tha ajo.
Ajo tha se Liu performoi më mirë dhe se duhej të qëndronte më konsekuente në momentet kyçe dhe t'i përmbahej më shumë planit të saj të lojës, por në vend të kësaj bëri gabime të thjeshta.
Sonmez tha se ekipi i saj nuk do të bënte ndryshime të mëdha në programin e saj stërvitor përpara turneut të ardhshëm dhe do të fokusohetnë përmirësimin e zonave më të dobëta duke ndërtuar në pikat e saj të forta.
Lojtarja turke ka shpjeguar edhe shënimet e shkruara me dorë që lexon gjatë pushimeve të ndeshjeve. Ajo tha se përgatit vlerësime për pikat e forta dhe të dobëta të kundërshtarëve të saj përpara ndeshjeve dhe shkruan kujtime për ta ndihmuar të qëndrojë e fokusuar.
“Për shkak se mund të ndihem e stresuar ose nervoze gjatë një ndeshjeje, i shkruaj gjërat që duhet t'u kushtoj vëmendje para ndeshjes, në mënyrë që t'i lexoj ato në ato momente. Unë zakonisht shkruaj shënime për kundërshtarin tim ose kujtime për të qëndruar e qetë mendërisht dhe për ta mbajtur mendjen time të pastër", shtoi Sonmez.
Ajo falenderoi mbështetësit nga Turqia, duke thënë se mbështetja e tyre kishte qenë e paçmueshme gjatë gjithë turneut. "Unë kurrë nuk u ndjeva vetëm në këtë turne. Ndihesha sikur të gjithë po luanim së bashku dhe ishim të gjithë së bashku në fushë. Kjo do të thotë shumë për mua. Kështu që i falënderoj shumë të gjithë", tha tenistja turke.
Fushata e saj në Wimbledon në teke për femra përfundoi në raundin e dytë, por ajo mbetet në garën e çifteve.