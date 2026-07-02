Sportisti palestinez vritet nga ushtria izraelite në Gaza

Fatih Erel
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Portieri palestinez, Saleem Al-Ashqar u vra në fillim të kësaj jave në Rripin e Gazës nga ushtria izraelite, sipas një deklarate të Shoqatës Palestineze të Futbollit (PFA), transmeton Anadolu.
PFA tha se Al-Ashqar u vra nga zjarri i hapur nga forcat pushtuese.
Ai tha se ai ishte një nga qindra figurat sportive palestineze të vrarë, duke përfshirë më shumë se 1.000 atletë palestinezë, që nga fillimi i luftës gjenocidale në tetor 2023.
Al-Ashqar u martua pesë muaj më parë dhe gruaja e tij është në pritje të fëmijës së parë të çiftit.
"Ne mërzitemi thellësisht për vdekjen tragjike të portierit 32-vjeçar palestinez Salim Al-Ashqar. Ai u vra nga ushtria izraelite. Jemi thellësisht të pikëlluar nga vazhdimi i ngjarjeve të tilla. Ne bëjmë thirrje për drejtësi dhe paqe", tha të mërkurën klubi kilian i futbollit, Deportivo Palestino.