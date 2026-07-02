Solidariteti ndaj Palestinës në qendër të vëmendjes gjatë Kupës së Botës FIFA 2026

Tifozët e vendeve pjesëmarrëse në Kupën e Botës FIFA 2026, të organizuar bashkë nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika kanë shprehur mbështetje për Palestinën në sheshe publike para ndeshjeve dhe në stadiume gjatë ndeshjeve.
Gjatë gjithë turneut, tifozët kanë valëvitur flamuj palestinezë, duke kërkuar liri për Palestinën dhe duke kundërshtuar atë që e quajnë gjenocid në Rripin e Gazës.
Shumë vende pjesëmarrëse në Kupën e Botës gjithashtu kanë mbështetur thirrjen globale të tifozëve për t’i “treguar karton të kuq Izraelit” për shkak të gjenocidit.
- Flamuri palestinez gjatë ndeshjes Turqi-SHBA
Ndërsa Kombëtarja e Turqisë mposhti SHBA-në 3-2 në ndeshjen e saj të fundit të Grupit D, një flamur palestinez i mbajtur në stadium pas portës u valëvit gjatë gjithë ndeshjes nga një tifoz turk.
Tifozi u shfaq disa herë në ekranin e transmetimit.
- Mbështetje për Palestinën në ndeshjen Gjermani-Paraguaj
Një familje prej tre personash, përfshirë një fëmijë, valëviti flamuj palestinezë në ndeshjen e raundit të 32 skuadrave më të mira midis Gjermanisë dhe Paraguajit.
Një tifoz palestinez, i cili gjithashtu ka shtetësi amerikane, tha për Anadolu: “Ne jemi shtetas palestinezo-amerikanë. Ne po festojmë për Palestinën gjatë gjithë Kupës së Botës. Ata nuk do të na ndalojnë kurrë. Liri për Palestinën!”.
- Mbështetje nga tifozët marokenë
Tifozët e Marokut, të cilët barazuan 1-1 me Brazilin në ndeshjen e tyre të parë të Grupit C, treguan mbështetje për Palestinën në sheshet e New Yorkut para ndeshjes dhe në tribuna gjatë saj.
Në stadiumin e New Jerseyt, i cili gjithashtu do të presë finalen, tifozët marokenë valëvitën një flamur palestinez në tribuna pas portës.
Para ndeshjes, ata u mblodhën në Times Square të New Yorkut duke valëvitur flamuj palestinezë dhe duke thirrur slogane si “Liri për Palestinën!”.
Tifozët marokenë gjithashtu shfaqën mbështetje gjatë ndeshjes së tyre të raundit të një të 16-tës së finales kundër Holandës.
- Boshnjakët që përjetuan gjenocid nuk e harruan Palestinën
Tifozët valëvitën flamuj palestinezë gjatë ndeshjes Bosnjë dhe Hercegovinë – Zvicër në Los Angeles.
Boshnjakët, të cilët përjetuan gjenocid gjatë viteve 1991–1995, nuk e harruan Palestinën, një popull me fat të ngjashëm.
Tifozët e Bosnjës gjithashtu valëvitën një pankartë ku shkruhej: “Mbështetje për Palestinën nga Sarajeva”.
- Mbështetje për Palestinën nga një tifoz nga Katari me kefije
Gjatë ndeshjes Bosnjë dhe Hercegovinë – Katar, një tifoz mbajti flamuj palestinezë në tribuna.
Një tifoz nga Katari, i veshur me kefijen palestineze dhe me fytyrën e lyer, shprehu mbështetjen e tij për Palestinën.
- Tifoz francez valëviti flamurin palestinez në stadium
Tifozët e Francës, të cilët mposhtën Senegalin 3-1 në ndeshjen e tyre të parë të Grupit I, valëvitën një flamur palestinez brenda stadiumit.
Gjatë ndeshjes në stadiumin e New Jerseyt, ku kampionët e vitit 2018 dhe finalistët e vitit 2022 Franca u përballën me Senegalin, një tifoz francez u pa duke mbajtur një flamur palestinez para fillimit të ndeshjes.
- Tifozi brazilian mban flamurin palestinez
Para ndeshjes së Brazilit kundër Japonisë në raundin e 32 skuadrave të të mira, tifozët brazilianë marshuan drejt stadiumit në mënyrë masive.
Një tifoz në grup mbante një flamur palestinez.
- Thirrje për “liri” për Palestinën dhe Libanin në kostumin e Statujës së Lirisë
Jashtë stadiumit në Seattle, që priti ndeshjen Egjipt–Iran, një grua e veshur si Statuja e Lirisë kërkoi “liri” për Palestinën dhe Libanin duke shfaqur flamujt e të dy vendeve.
Flamuj palestinezë u mbajtën gjithashtu në stadium gjatë ndeshjes midis dy vendeve me shumicë muslimane.
- Shumë vende në Kupën e Botës tregojnë mbështetje për Palestinën
Shumë vende pjesëmarrëse në turne kanë shprehur mbështetje për Palestinën dhe kundërshtim ndaj gjenocidit.
Përveç Turqisë, edhe vende evropiane si Spanja, Skocia dhe Bosnjë e Hercegovina, si dhe vende afrikane si Maroku, Senegali, Algjeria, Egjipti dhe Irani nga Azia morën pjesë në turne.
- As Palestina dhe as Izraeli nuk u kualifikuan në Kupën e Botës
As Palestina dhe as Izraeli nuk arritën të kualifikohen në Kupën e Botës.
Palestina dështoi në kualifikimet aziatike.
Izraeli nuk arriti të kalojë fazën e kualifikimeve.
Për arsye sigurie, Palestina luajti shumë nga ndeshjet e saj si vendase në fusha neutrale.
- Thirrje për “karton të kuq për Izraelin”
Klube futbolli nga shumë vende po mbështesin kërkesën globale të tifozëve për t’i “treguar karton të kuq Izraelit”.
Gjatë konfliktit në Gaza, i cili ka shkaktuar edhe uri, më shumë se 1.000 sportistë, shumica futbollistë, janë vrarë dhe rreth 300 objekte sportive janë shkatërruar gjatë më shumë se dy viteve.
Ndërsa vende dhe ekipe në mbarë botën, përfshirë Turqinë, kërkojnë që Izraeli të përjashtohet nga garat sportive, edhe sportistë të njohur nga shumë vende shprehin kundërshtim ndaj situatës në Gaza.