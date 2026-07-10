Skuadra e Superligës turke Amedspor transferon mbrojtësin kosovar Lumbardh Dellova

Osman Bilgin
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Ekipi i Superligës turke, Amed Sportif Faaliyetler, ka transferuar mbrojtësin kosovar Lumbardh Dellova, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të klubit, skuadra, e njohur gjerësisht si Amedspor, në kuadër të planifikimit të ekipit për sezonin 2026-2027, ka nënshkruar kontratë trevjeçare me 27-vjeçarin Lumbardh Dellova, i cili ka luajtur për CSKA Sofjen.
“Lumbardh Dellova, 27 vjeç, i cili mund të luajë si qendërmbrojtës, por edhe në pozitat e mbrojtësit të djathtë dhe të majtë, do t’i sjellë kontribut të rëndësishëm ekipit tonë me stilin e tij të gjithanshëm të lojës. I urojmë mirëseardhje Lumbardh Dellovës në klubin tonë dhe i dëshirojmë një karrierë të mbushur me suksese nën fanellën kuqezi”, thuhet në njoftimin e klubit.