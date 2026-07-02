SHBA-ja mposht Bosnjë e Hercegovinën 2-0 për t'u kualifikuar në një të tetën e finales së Botërorit

Diyar Güldoğan
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Shtetet e Bashkuara të Amerikës siguruan të mërkurën kualifikimin në raundin e 16 skuadrave më të mira të Kupës së Botës 2026, pasi mposhtën Bosnjë e Hercegovinën me rezultatin 2-0, transmeton Anadolu.
Folarin Balogun u dha epërsinë e hershme amerikanëve, duke shënuar golin e tij të tretë në këtë turne, por mbrëmja e tij mori një kthesë dramatike.
Balogun u ndëshkua me karton të kuq direkt pasi shkeli aksidentalisht në kyçin e këmbës së një mbrojtësi boshnjak, duke humbur kështu ndeshjen e SHBA-së në një të tetën e finales kundër Belgjikës, që do të zhvillohet më 6 korrik në Seattle.
Edhe pse me 10 lojtarë, amerikanët e dyfishuan epërsinë kur Malik Tillman realizoi nga një goditje dënimi.
SHBA-ja e mbylli fazën e grupeve me dy fitore në dy ndeshjet e para dhe një humbje 3-2 ndaj Turqisë në takimin e fundit, duke siguruar kështu kalimin në fazën eliminatore.