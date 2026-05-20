Presidenti i UEFA-s, Ceferin: Turqia ka dëshmuar aftësinë për të organizuar finale të mëdha

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin tha se organizimi i tre finaleve të UEFA-s nga Turqia që nga viti 2019 ka dëshmuar aftësinë e vendit për të organizuar me sukses ngjarje të mëdha evropiane të futbollit.
Në një intervistë ekskluzive për Anadolu, Ceferin tha se Turqia nuk duhet të konsiderohet një komb futbollistik në zhvillim, por një forcë e madhe.
"Kur vini këtu, shihni stadiume, klube, tifozë, vëmendje mediatike, përkushtim nga qeveria dhe federata, të gjithë përbërësit e duhur janë aty", tha ai.
"Por, mbi të gjitha, ndjeni ethet autentike të futbollit. Në Turqi, futbolli ka rëndësi çdo ditë, jo vetëm në ditët e ndeshjeve. Kjo është forca juaj e madhe, por është edhe një përgjegjësi e madhe", tha ai.
Ceferin vlerësoi marrëdhënien e tij me Federatën Turke të Futbollit (TFF), duke e përshkruar si profesionale dhe konstruktive.
"Presidenti juaj Ibrahim Haciosmanoglu është dikush për të cilin kam respekt shumë të madh, jo vetëm për seriozitetin dhe vendosmërinë që ka treguar në trajtimin e çështjeve që lidhen me integritetin në futbollin turk, por edhe për sinqeritetin dhe ngrohtësinë që sjell në rolin e tij", tha ai.
"Ai e kupton qartë se transparenca dhe llogaridhënia janë thelbësore për besueshmërinë e lojës dhe përpjekjet e tij po ndihmojnë në rikthimin e besimit në proces për klubet, lojtarët, arbitrat dhe tifozët", shtoi Ceferin.
- Rritja e Turqisë si organizatore e madhe e futbollit
I pyetur nëse UEFA ishte e kënaqur me organizimin e Superkupës së UEFA-s 2019 dhe finales së Ligës së Kampionëve 2023 nga Turqia, Ceferin tha se UEFA nuk do të rikthehej vazhdimisht në Stamboll pa pasur besim te qyteti dhe federata.
"Superkupa 2019, finalja e Ligës së Kampionëve 2023 dhe tani finalja e Ligës së Evropës 2026 në Besiktas Park, janë dëshmi se Turqia mund të organizojë ngjarje të mëdha të UEFA-s", tha ai.
"Transporti, siguria, lëvizja e tifozëve dhe mbërritja dhe largimi nga stadiumi janë fusha ku ende mund të përmirësojmë përvojën e përgjithshme të tifozëve. Por, përfundimi i përgjithshëm është pozitiv", tha Ceferin.
Ai e quajti Stambollin "një nga qytetet e mëdha të futbollit në Evropë", duke thënë se "është gjithmonë kënaqësi të rikthehesh këtu".
- EURO 2032 dhe infrastruktura e stadiumeve
Ceferin gjithashtu vlerësoi infrastrukturën e stadiumeve të Turqisë përpara UEFA EURO 2032, që do të organizohet bashkë me Italinë.
"Shumë vende në Evropë kanë folur për stadiume të reja për 20 vjet dhe më pas nuk ndodh asgjë", tha ai.
"Turqia i shndërroi fjalët në vepra dhe ndërtoi objekte të shkëlqyera. Kjo bën një dallim të madh", theksoi Ceferin duke shtuar: "Vendi juaj e ka njohur këtë dhe ka fituar një avantazh serioz ndaj shumë vendeve evropiane".
- Pritjet për Turqinë në Kupën e Botës 2026
Ceferin tha se Turqia nuk duhej të kishte pritur 24 vjet për t'u rikthyer në Kupën e Botës FIFA dhe pret që kombëtarja të jetë shumë e motivuar në turneun e vitit 2026.
"Tani detyra nuk është vetëm të merrni pjesë, por edhe të silleni si një ekip që i përket atje. Jini të guximshëm dhe konkurrues", tha ai.
"Pres që të jeni një ekip kundër të cilit askush nuk do të dëshirojë të luajë", theksoi Ceferin.
- Ceferin vlerëson talentin e mesfushës turke
I pyetur se cilët lojtarë turq e kanë impresionuar më shumë, Ceferin vlerësoi cilësinë e mesfushës së kombëtares.
"Shumë pak ekipe në botë kanë një mesfushë kaq të talentuar sa Turqia", tha ai.
Arda Guler dhe Kenan Yildiz "janë talente të jashtëzakonshme dhe e tashmja dhe e ardhmja e futbollit evropian", shtoi ai, ndërsa Hakan Calhanoglu "sjell autoritet dhe përvojë".
- Klubeve turke u kërkohet qëndrueshmëri në Evropë
Ceferin tha se klubet turke duhet të synojnë sukses të qëndrueshëm në Evropë dhe jo arritje të izoluara.
"Rikthimi i Galatasaray-it në vëmendjen e madhe evropiane është një sinjal i rëndësishëm. Galatasaray ka treguar ambicie: fitoi titullin e katërt radhazi në Superligë dhe arriti në fazën e 16 më të mirëve të Ligës së Kampionëve", tha ai.
"Klubet turke nuk duhet të kënaqen me fitore emocionale ose me një natë të madhe. Ato duhet të jenë protagoniste në garat e UEFA-s çdo vit, përfshirë Ligën e Kampionëve", theksoi Ceferin.
Ai gjithashtu vlerësoi paraqitjet e fundit evropiane të klubeve turke si Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Istanbul Basaksehir dhe Sivasspor.
- Durimi dhe planifikimi afatgjatë në futbollin turk
"Është bërë përparim, por hapi tjetër është më i vështirë: të garosh çdo vit pa e trajtuar si mrekulli", tha ai.
Ceferin e përshkroi padurimin si dobësinë kryesore të futbollit turk, duke thënë se shumë vendime merren emocionalisht dhe shumë klube ende mendojnë afatshkurtër.
"Nëse Turqia dëshiron të bëjë hapin tjetër, nuk mjafton të blesh lojtarë të famshëm ose të ndërtosh stadiume mbresëlënëse", tha ai, duke shtuar: "Ju duhen akademi, trajnim, arbitrim, disiplinë financiare dhe futboll i grave. Investimi te të rinjtë është gjithmonë basti më i mirë".