Presidenti i FIFA-s, Infantino, i gatshëm të bisedojë me Rubion për të shpëtuar kandidaturën për rizgjedhje

Efe Özkan
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino ka planifikuar bisedime private me sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, të hënën për t'i kërkuar administratës së Trumpit ndihmë për të mbetur në detyrë, sipas një raporti, transmeton Anadolu.
Dy burime të njohura me këtë çështje i thanë "New York Post" se Infantino do të mbajë një telefonatë me Rubion vetëm pas orës 9 të mëngjesit.
"Ai donte të lidhej online me sekretarin dhe të fliste sesi futbolli mund të jetë një formë e fuqisë së butë për Amerikën", tha një burim i brendshëm i informuar për këtë çështje, duke vënë theksin se "Por, ne të gjithë e dimë se bëhet fjalë për mbrojtjen e punës. Nuk ka të bëjë me asgjë tjetër në këtë pikë".
Infantino është përpjekur në mënyrë të përsëritur dhe ka dështuar të kontaktojë me presidentin amerikan Donald Trump me telefon që kur plani i tij për të lejuar investitorët privatë të blejnë një pjesë në asetet komerciale të lojës u rrëzua të premten, sipas "New York Post".
Thirrjet vijnë pas FIFA braktisi ndërmarrjen e propozuar nga FIFA Forward Enterprise (FFE) të premten pas kundërshtimeve të gjera nga konfederatat dhe shoqatat kombëtare mbi planet për të lejuar investimet private të pakicave në një filial të ri që do të menaxhonte të drejtat tregtare për Kupën e Botës dhe garat e tjera të FIFA-s.
Gjatë fundjavës, CONCACAF dhe UEFA folën për propozimin dhe udhëheqjen e futbollit të Infantinos, duke bërë thirrje për një "llogaridhënie gjithëpërfshirëse".
Sot, Federata e Futbollit të Uellsit njoftoi tërheqjen e saj të mbështetjes për ofertën e Infantinos për të mbetur president i FIFA-s, duke u bërë organi i parë kombëtar që e bën këtë. Menjëherë pas kësaj, u shfaqën raporte se Federata Angleze e Futbollit do të ndiqte shembullin, duke shtuar kundërshtimin për një tjetër presidencë të Infantinos.