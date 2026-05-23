Pep Guardiola, mbështetës i Palestinës, do të largohet nga posti te Manchester City

Serdar Dincel
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
Trajneri spanjoll, Pep Guardiola, i njohur për solidaritetin e tij të zëshëm me Palestinën dhe qëndrimet kundër luftës së Izraelit në Gaza, ka njoftuar se do të largohet nga posti i trajnerit të klubit Manchester City pas një periudhe shumë të suksesshme 10-vjeçare, transmeton Anadolu.
“Dhe çfarë kohe kemi kaluar së bashku. Mos më pyesni për arsyet pse po largohem. Nuk ka ndonjë arsye, por thellë brenda vetes, e di se është koha ime”, tha Guardiola në një deklaratë emocionale të publikuar nga klubi përmes rrjetit social amerikan X.
Përtej arritjeve të tij si trajner, ai u bë një nga figurat më të njohura të futbollit që dënoi hapur dhe vazhdimisht luftën vdekjeprurëse të Izraelit në Gaza, duke u bërë thirrje njerëzve në mbarë botën të mos heshtin.
Vuajtjet në Gaza janë një shqetësim që trajneri 55-vjeçar Guardiola e konsideroi aq të rëndësishëm sa të mungonte në një konferencë para ndeshjes për të marrë pjesë në aktivitetin bamirës “Act x Palestine” në Barcelonë në muajin janar.
“Kur shoh një fëmijë gjatë këtyre dy viteve me këto pamje në rrjetet sociale, në televizion, duke regjistruar veten dhe duke pyetur ‘Ku është nëna ime?’ mes rrënojave dhe ai ende nuk e di. Dhe gjithmonë mendoj ‘Çfarë duhet të jenë duke menduar?’ Dhe mendoj se ne i kemi lënë vetëm, i kemi braktisur”, tha Guardiola, i veshur me një shall palestinez kefije.
“Ky është problemi ynë”
Duke folur në një konferencë për media në muajin shkurt para ndeshjes së kthimit gjysmëfinale të Carabao Cup kundër klubit Newcastle United, Guardiola tha se vrasja e njerëzve të pafajshëm në mbarë botën e prek thellë dhe u bëri thirrje njerëzve të mos heshtin përballë padrejtësisë.
“Kurrë në historinë njerëzore nuk i kemi pasur të gjitha kaq qartë para syve tanë. Gjenocidi në Palestinë, ajo që ndodhi në Ukrainë, në Rusi, në Sudan, kudo. Ky është problemi ynë si qenie njerëzore”, tha ai.
Trajneri spanjoll tha se çështja shkon përtej politikës apo mbajtjes së anëve, duke theksuar se mbrojtja e jetës njerëzore duhet të vendoset mbi gjithçka tjetër.
“Nuk bëhet fjalë vetëm për Palestinën. Bëhet fjalë për çdo kauzë që mund ta bëjë njerëzimin më të mirë. Njerëzit që ikin nga luftërat, largohen nga vendet e tyre, kalojnë Mesdheun, mos pyesni nëse është e drejtë apo jo. Shpëtojini ata. Kur njerëzit po vdesin, duhet t’i ndihmoni”, theksoi ai.
“I shoh fëmijët e mi çdo mëngjes që kur nisi makthi me foshnjat në Gaza”
Gjatë fjalimit të tij për pranimin e doktoraturës honorifike nga Universiteti i Manchesterit në qershor të vitit 2025, Guardiola tha se situata në Gaza e prek thellësisht dhe se kjo i shkakton dhimbje. Ai theksoi se shqetësimi i tij buron nga humanizmi dhe jo nga ideologjia.
“Nuk bëhet fjalë nëse unë kam të drejtë apo ju e keni gabim. Ka të bëjë vetëm me dashurinë për jetën dhe kujdesin për fqinjin tënd”, theksoi ai.
Trajneri spanjoll tha se çdo mëngjes që nga fillimi i luftës në Gaza, ai sheh fëmijët e tij sapo zgjohet, duke theksuar ndikimin emocional që ka mbi të vuajtja e foshnjave atje.
“Mund të mendojmë se kjo nuk është puna jonë. Por bëni kujdes. Të radhës do të jenë tanët. Fëmijët e ardhshëm 4 ose 5-vjeçarë do të jenë tanët. Më falni, por unë i shoh fëmijët e mi çdo mëngjes që kur nisi makthi me foshnjat në Gaza. Dhe kam shumë frikë. Ndoshta kjo pamje duket larg nga vendi ku jetojmë tani. Dhe mund të pyesni se çfarë mund të bëjmë”, tha Guardiola.
Spanjolli e ka paraqitur vazhdimisht qëndrimin e tij si një qëndrim humanitar, duke theksuar se ai kundërshton vrasjen e civilëve të pafajshëm pavarësisht kombësisë apo fesë së tyre.
Aktivizmi i tij i hapur politik e ka veçuar prej kohësh nga shumë trajnerë të tjerë të njohur të futbollit.
Lufta vdekjeprurëse e Izraelit dhe sulmet në Gaza
Ushtria izraelite nisi një luftë vdekjeprurëse dyvjeçare në Gaza që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke plagosur mbi 172.000 të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive që prekin 90 për qind të infrastrukturës civile.
Një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi në tetor të vitit 2025. Megjithatë, ushtria izraelite vazhdon me shkeljen e armëpushimit çdo ditë, vetëm që atëherë duke vrarë më shumë se 880 njerëz dhe duke plagosur mbi 2.645 të tjerë.