Paraguai shpall festë kombëtare pas fitores ndaj Gjermanisë në Kupën e Botës

Berk Kutay Gökmen
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Presidenti i Paraguait, Santiago Pena e shpalli të martën festë kombëtare pasi fitorja mahnitëse e vendit ndaj Gjermanisë siguroi kualifikimin në mesin 16 kombëtareve në Kupën e Botës, transmeton Anadolu.
Kombëtarja e Amerikës së Jugut bëri një nga goditjet më të mëdha të turneut, duke mposhtur katër herë kampionen e botës, Gjermaninë me rezultat 4-3 përmes penaltive pas kohës shtesë të hënën. Kjo përmbysje dramatike renditet ndër surprizat më të mëdha në historinë e Kupës së Botës.
"Ne festojmë fitoren e një ekipi kombëtar që përfaqëson pjesën më të thellë të identitetit tonë: guximin, besimin dhe forcën e një populli që nuk dorëzohet kurrë", shkroi presidenti Pena në platformën e mediave sociale amerikane X.
"Sot, një vend i tërë feston", shtoi Pena krahas një fotoje të tij duke nënshkruar dekretin, duke falënderuar ekipin kombëtar "që na dha këtë gëzim të pamasë dhe për bashkimin e miliona paraguaianëve edhe një herë nën një flamur të vetëm".
Dekreti thekson se fitorja e Paraguait tejkalon sportin dhe garanton festime mbarëkombëtare.