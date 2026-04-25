Pamje me dron nga pista “Istanbul Park” përpara rikthimit të Formula 1

Abdulbesar Ademi
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Pamjet e reja me dron tregojnë gjendjen aktuale të pistës “Istanbul Park”, ndërsa kanë nisur përgatitjet për rikthimin e shumëpritur të Çmimit të Madh të Turqisë, raporton Anadolu.
Këto pamje vijnë pas njoftimit zyrtar të djeshëm në Zyrën e Punës në Dolmabahçe, ku u finalizua një marrëveshje 5-vjeçare për organizimin e garës nga viti 2027 deri në vitin 2031.
Dje, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, njoftoi se “Istanbul Park” do të presë gara të rëndësishme gjatë pesë sezoneve nga viti 2027 deri në vitin 2031.
Formula 1 do të rikthehet në Turqi pas një mungese gjashtëvjeçare, me Çmimin e Madh të Turqisë të përfshirë në kalendarin e vitit 2027 të serisë më prestigjioze të motorsportit në botë.
“Istanbul Park” do të presë garën e Formula 1 për herë të 10-të, pas organizimeve të mëparshme në periudhat 2005-2011 dhe 2020-2021.
Ky rikthim do t’i japë fund një pritjeje të gjatë për tifozët, ndërsa pista 5.3 kilometra në Stamboll përgatitet sërish të mirëpresë zhurmën e motorëve të Formula 1.
I shtuar për herë të parë në kalendar në vitin 2005, Çmimi i Madh i Turqisë u zhvillua rregullisht deri në vitin 2011.
Ai u rikthye më pas gjatë pandemisë COVID-19, me garën e vitit 2020 pa spektatorë dhe atë të vitit 2021 me kapacitet të kufizuar.
Në nëntë garat e zhvilluara në “Istanbul Park”, një total prej 12 pilotësh arritën në podium, përfshirë Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen dhe Sergio Perez.