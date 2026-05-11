Përzgjidhen futbollistët e kombëtares së Bosnjë e Hercegovinës për Kupën e Botës

Adis Karadza
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Përzgjedhësi i kombëtares së futbollit të Bosnjë e Hercegovinës, Sergej Barbarez publikoi listën e lojtarëve që do të shkojnë në Kampionatin Botëror të Futbollit që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë, raporton Anadolu.
Në listën e përzgjedhësit Barbarez janë:
Portierë: Nikola Vasilj, Martin Zlomisliq, Osman Haxhikiq;
Mbrojtës: Amar Dediq, Nikola Katiq, Stjepan Radeljiq, Nidal Çelik, Nihad Mujakiq, Tarik Muharemoviq, Sead Kolashinac;
Mesfushorë: Amir Haxhiahmetoviq, Ivan Shunjiq, Benjamin Tahiroviq, Xhenis Burniq, Armin Gigoviq, Ermin Mahmiq, Ivan Bashiq, Amar Memiq, Kerim Alajbegoviq, Esmir Bajraktareviq;
Sulmues: Samed Bazhdar, Jovo Lukiq, Haris Tabakoviq, Ermedin Demiroviq, Edin Xheko.
Ftesa paraprake kanë marrë: Tarik Kariq, Mladen Jurkas, Arjan Maliq, Emir Kariq, Jusuf Gazibegoviq, Ifet Xhakovac, Dario Shariq, Amer Gojak dhe Haris Hajradinoviq.
Përfaqësuesja e Bosnjë e Hercegovinës do të luajë në Grupin B së bashku me Kanadanë, Zvicrën dhe Katarin. Bosnjë e Hercegovina do ta hapë Kampionatin Botëror në Toronto kundër përfaqësueses vendase të Kanadasë më 12 qershor me fillim nga ora 21:00 sipas kohës së Evropës Qendrore.
Ndeshja e dytë është në program më 18 qershor në Los Angeles. Ndeshja e fundit e fazës së grupeve do të luhet në Seattle kundër Katarit më 24 qershor.
Në kuadër të përgatitjeve për Botërorin, "dragonjtë" më 29 maj në Sarajevë do të luajnë kundër Maqedonisë së Veriut ndërsa në St. Louis do ta zhvillojnë ndeshjen e fundit përgatitore kundër Panamasë më 6 qershor.