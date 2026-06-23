Norvegjia mposht Senegalin me rezultatin 3-2 në Kupën e Botës

Diyar Güldoğan
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Norvegjia mundi Senegalin 3-2 në një ndeshje të Grupit I të Kupës së Botës në stadiumin e New Yorkut të New Jerseyit (MetLife) të hënën, transmeton Anadolu.
Erling Haaland shënoi dy herë për të udhëhequr sulmin norvegjez, duke shtuar golin e hapjes së Marcus Holmgren Pedersen.
Sulmuesi i Senegalit Ismaila Sarr e mbajti ekipin e tij në garë me një dygolësh, por skuadra e Afrikës Perëndimore përfundimisht dështoi pavarësisht një shtytje të fortë në pjesën e dytë.
Rezultati e çon Norvegjinë në gjashtë pikë nga dy ndeshje, megjithëse ajo mbetet e dyta në Grupin I pas Francës në diferencë golash. Senegali, ndërkohë, mbetet pa pikë dhe përballet me një skenar të domosdoshëm për të fituar në ndeshjen e fundit të grupit kundër Irakut për të mbajtur gjallë shpresat e tyre në fazën eliminatore.
Kupa e Botës 2026, e organizuar nga SHBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, filloi më 11 qershor dhe do të përfshijë 48 kombe që do të garojnë deri më 19 korrik.