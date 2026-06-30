Norvegjia kalon në një të tetën e finales me golin e vonë të Haaland kundër Bregut të Fildishtë

Efe Özkan
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Norvegjia mposhti Bregun e Fildishtë me rezultat 2-1 falë një goli të vonshëm të Erling Haaland, duke siguruar kualifikimin në raundin e 16 më të mirëve nga në Kupën e Botës FIFA 2026, në Stadiumin e Dallasit në SHBA, raporton Anadolu.
Norvegjia kaloi në epërsi në minutën e 39-të me një gol nga Antonio Nusa. Pas periudhës së tyre më të mirë në ndeshje, norvegjezët e dërguan topin te Nusa në kufirin e zonës, i cili realizoi një goditje të bukur në këndin e sipërm.
Megjithëse Bregu i Fildishtë e nisi më mirë pjesën e parë dhe krijoi probleme në krahë, Norvegjia mori kontrollin pas pauzës për hidratim dhe ushtroi presion ndaj mbrojtjes kundërshtare. Pavarësisht disavantazhit, lojtarët e Bregut të Fildishtë vazhduan të sulmojnë në kërkim të barazimit.
“Elefantët” e vazhduan këtë ritëm edhe në pjesën e dytë, duke krijuar disa raste të mira dhe duke shtuar presionin ndaj mbrojtjes norvegjeze. Megjithatë, portieri Orjan Nyland reagoi mirë, ndërsa hapësirat e krijuara nga sulmet e kundërshtarit u shfrytëzuan nga Norvegjia në kundërsulm me Haaland dhe shokët e tij.
Këmbëngulja e Bregut të Fildishtë u shpërblye në minutën e 74-t, kur zëvendësuesi Amad Diallo realizoi një aksion të bukur. Pas një kombinimi të shpejtë me Pepe, ai hyri në zonë, kaloi dy mbrojtës dhe shënoi për 1-1.
Barazimi riktheu ritmin sulmues të Norvegjisë dhe në minutën e 86-të erdhi goli vendimtar. Oscar Bobb pasoi për Martin Odegaard, i cili shërbeu për Haaland që realizoi nga afër. Nuk ishte përfundimi më i pastër, por ishte vendimtar dhe shënoi ndeshjen e 13-të radhazi në garat zyrtare ndërkombëtare ku Haaland gjen rrugën e rrjetës.
Pas eliminimit të Bregut të Fildishtë, Norvegjia do të përballet me Brazilin në një të tetën e finales.