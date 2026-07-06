Neymar njofton tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar pas eliminimit të Brazilit nga Norvegjia

Kanyshai Butun
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Neymar njoftoi të dielën tërheqjen e tij nga futbolli ndërkombëtar, pasi humbja 2-1 e Brazilit nga Norvegjia në raundin e 16-të të Kupës së Botës FIFA eliminoi kampionët nga turneu, transmeton Anadolu.
"U përpoqa. Filloi këtu në stadiumin 'Met Life' dhe mbarova këtu. Tani ka mbaruar", u tha Neymar gazetarëve pas ndeshjes.
Ai ra në tokë duke qarë pas fishkëllimës së fundit në qendrën sportive në New Jersey përpara se të ngushëllohej nga shokët e ekipit.
34-vjeçari shënoi golin e vetëm të Brazilit nga pika e penaltisë në minutën e 10-të të kohës shtesë, por kjo nuk mjaftoi për të parandaluar eliminimin, pasi Norvegjia arriti në çerekfinalet e Kupës së Botës për herë të parë.
Neymar tërhiqet si golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Brazilit me 80 gola ndërkombëtarë në 130 paraqitje. Ai e bëri debutimin e tij ndërkombëtar në vitin 2010, pasi filloi karrierën e tij profesionale me Santos FC në vitin 2009 dhe fitoi medalje të artë olimpike me Brazilin në vitin 2016.