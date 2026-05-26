New York Knicks kualifikohet në finalen e parë në NBA pas 27 vitesh

26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
New York Knicks është kualifikuar në finalen e tyre të parë në NBA pas 27 vitesh, pasi mbyllën me sukses një fitore 4-0 (sweep) ndaj Cleveland Cavaliers në Finalet e Konferencës Lindore, transmeton Anadolu.
Knicks siguruan fitoren e tyre të 11-të radhazi dhe regjistruan një fitore të dytë radhazi në serinë e "play-off"-it për të rezervuar një vend në finalet e NBA-së për herë të parë që nga viti 1999.
New York do të përballet ose me Oklahoma City Thunder ose me San Antonio Spurs në serinë e kampionatit.
Finalet e Konferencës Perëndimore midis Oklahoma Cityt dhe San Antonios aktualisht janë të barabarta 2-2.
Ndeshja e parë e finaleve të NBA-së 2026 është planifikuar për 4 qershor në orën 00:30 GMT.
Knicks po kërkojnë titullin e tyre të parë në NBA që nga viti 1973.