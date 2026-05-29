Ndeshja miqësore mes Bosnjë e Hercegovinës dhe Maqedonisë së Veriut përfundon në barazim

Zlatan Kapic
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Para rreth 30.000 tifozëve në stadiumin “Asim Ferhatoviq Hase” në Sarajevë, përballja mes përfaqësueses së futbollit të Bosnjë e Hercegovinës kundër asaj të Maqedonisë së Veriut përfundoi pa gola në një ndeshje miqësore që shërbeu si përcjellje e “Dragonjve” drejt Kupës së Botës, raporton Anadolu.
Pavarësisht rezultatit 0:0, skuadra vendase ishte kundërshtari më i mirë dhe kontrolloi pjesën më të madhe të ndeshjes, sidomos në pjesën e parë, kur kishte 68 për qind posedim të topit dhe disa raste të mira shënimi.
Pjesa e dytë solli ritëm më të ngadaltë pas shumë zëvendësimeve në formacionin e Bosnjë e Hercegovinës.
Pas ndeshjes në Sarajevë, përfaqësuesja e Bosnjë e Hercegovinës udhëton në SHBA, ku më 6 qershor në St. Louis do të luajë kundër Panamasë, para paraqitjes në Kupën e Botës ku do të jetë në grupin B me Kanadanë, Zvicrën dhe Katarin.