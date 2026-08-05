Mohamed Salah pritet si hero pas mbërritjes në Trabzonspor

Seyit Ahmet Eksik
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
TRABZON/STAMBOLL (AA) – Ylli egjiptian i futbollit Mohamed Salah mbërriti të mërkurën në qytetin verilindor turk të Trabzonit, ku u prit me entuziazëm nga mijëra tifozë të Trabzonsporit, raporton Anadolu.
Salah zbriti në Aeroportin e Trabzonit me një avion privat, ku tifozë të shumtë të veshur me ngjyrat bordo dhe blu të klubit u mblodhën duke brohoritur emrin e tij dhe duke festuar mbërritjen e tij.
Duke folur për gazetarët, Salah tha se ishte i mahnitur nga pritja.
“Para së gjithash, dua të them se jam jashtëzakonisht i lumtur që jam këtu. Sinqerisht, po e kam të vështirë të gjej fjalët për të përshkruar se sa i befasuar dhe i lumtur jam. Janë 25 mijë persona këtu. Më besoni, nuk më kujtohet të kem përjetuar ndonjëherë diçka të tillë më parë”, tha ai.
Ai tha se kjo pritje e ka bërë edhe më të emocionuar për të nisur kapitullin e radhës të karrierës së tij.
“Jam shumë i lumtur që jam këtu”, shtoi Salah.
Duke folur për sezonin e ri, sulmuesi egjiptian tha se është i vendosur ta ndihmojë Trabzonsporin të ketë sukses si në garat vendore, ashtu edhe në ato evropiane.
“Kam arritur sukses në çdo klub ku kam luajtur. Gjithmonë kam qenë një futbollist i suksesshëm dhe pikërisht këtë synoj të bëj edhe këtu”, tha ai.
I pritur me fishekzjarre në aeroport, Salah pozoi me presidentin e Trabzonsporit, Ertugrul Dogan, dhe tifozët, duke bërë përshëndetjen karakteristike me tri gishta të klubit.
Dogan falënderoi tifozët për pjesëmarrjen e madhe.
“Mohamed Salah është një yll global. Tifozët tanë treguan se si duhet të pritet një lojtar i përmasave të tij. U dërgoj dashurinë dhe mirënjohjen time të gjithëve”, tha ai.
Pas deklaratave, Salah u largua nga aeroporti së bashku me Doganin.
Trabzonspori pritet ta prezantojë zyrtarisht Salahun në ceremoninë e nënshkrimit në stadiumin e klubit, Papara Park, të enjten në orën 19:30 sipas kohës lokale.