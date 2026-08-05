Mohamed Salah mes bisedimeve për transferim drejtuar tifozëve të Trabzonsporit: "Shihemi shumë shpejt”

Dilara Hamit
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Ylli i futbollit egjiptian Mohamed Salah u tha mbështetësve të Trabzonspor se do t'i shihte "shumë shpejt", ndërsa klubi turk konfirmoi se negociatat për transferimin janë duke u zhvilluar, transmeton Anadolu.
Trabzonspor ndau një video në llogaritë e tij në mediat sociale ku tregohet sulmuesi 34-vjeçar në bordin e një aeroplani dhe i veshur me fanellën e klubit me ngjyrë vjollcë dhe blu me numrin 61.
"Trabzon, a je gati? Të dëgjoj. Shihemi shumë shpejt. Për ne çdo vend është Trabzon", tha Salah.
"Për ne çdo vend është Trabzon" është një nga sloganet më të njohura të përdorura nga mbështetësit e Trabzonspor, duke reflektuar lidhjen e fortë midis klubit të Detit të Zi, qytetit të tij dhe tifozëve të tij në të gjithë Turqinë.
Numri 61 është kodi i regjistrimit në targat e automjeteve provinciale të Trabzonit dhe përdoret gjerësisht si simbol i qytetit dhe klubit.
Salah pritet të takohet me Kryetarin e Trabzonspor, Ertugrul Dogan, në Stamboll, përpara se të udhëtojë për në Trabzon më vonë gjatë ditës.
Klubi nuk ka zbuluar ende detajet e një kontrate të mundshme, duke përfshirë kohëzgjatjen e saj ose kushtet financiare.
Salah u largua nga Liverpooli në fund të sezonit 2025-26 pas nëntë vitesh në klubin anglez të Premierligës.
Egjiptiani shënoi 257 gola dhe dha 120 asiste në 442 paraqitje për Liverpoolin, duke u bërë golashënuesi i tretë më i mirë i klubit në të gjitha garat pas Ian Rush dhe Roger Hunt.
Ai gjithashtu u largua si golashënuesi dhe asistuesi më i mirë i Liverpoolit në Premierligë.
Salah fitoi tetë trofe të mëdhenj gjatë kohës së tij në Anfield, duke përfshirë dy tituj të Premierligë, Ligën e Kampionëve UEFA, Kupën e Botës për Klube FIFA, Superkupën UEFA, Kupën FA dhe dy Kupa të Ligës.
Individualisht, ai fitoi katër herë Këpucën e Artë të Premierligës, tre çmime Lojtari i Vitit nga Shoqata e Lojtarëve të Futbollistëve Profesionalë dhe tre çmime Futbollisti i Vitit nga Shoqata e Shkrimtarëve të Futbollit.
Përpara se t'i bashkohej Liverpoolit nga Roma në vitin 2017, Salah luajti gjithashtu për Baselin, Chelsean dhe Fiorentinën.
Trabzonspor u bë klubi i parë nga jashtë Stambollit që fitoi kampionatin e nivelit të lartë të Turqisë në sezonin 1975-76. Ekipi i Detit të Zi fitoi titullin e Superligës turke së fundi në sezonin 2021-22.
Nëse përfundon, transferimi i Salahut do të sjellë në futbollin turk një nga lojtarët më të frytshëm në historinë e Premierligës.