Messi dhe Ronaldo gati të luajnë në Kupën e Botës për herë të 6-të

Fatih Erel
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi janë gati të bëjnë paraqitjen e tyre të gjashtë në Kupën e Botës, e cila aktualisht po organizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja, raporton Anadolu.
Argjentina do të përballet me Algjerinë në Stadiumin e Kansas City në Grupin J, ndërsa Portugalia do të luajë kundër Republikës Demokratike të Kongos në Stadiumin e Houstonit në një ndeshje të Grupit K.
Para turneut, lojtarët që kanë marrë pjesë në të gjitha turnet e Kupës së Botës në vitet 2000 po tërheqin vëmendje.
Lionel Messi, sulmuesi 38-vjeçar argjentinas që la gjurmë në futbollin botëror në vitet 2000, dhe Cristiano Ronaldo, futbollisti 41-vjeçar portugez, do të marrin pjesë gjithashtu në Kupën e Botës FIFA 2026, duke shënuar paraqitjen e tyre të 6-të në turne dhe duke vendosur një rekord historik.
- Lionel Messi
Ylli 38-vjeçar i Argjentinës, i cili fitoi Kupën e fundit të Botës në vitin 2022, pritet të jetë në përbërjen e kombëtares për Kupën e tij të 6-të të Botës.
Sulmuesi argjentinas mban rekordin për numrin më të madh të paraqitjeve në historinë e Kupës së Botës me 26 ndeshje.
Duke e nisur turneun në moshën 38-vjeç, Messi mund ta përfundojë pjesëmarrjen në turne në moshën 39-vjeç, pas ditëlindjes së tij më 24 qershor, nëse Argjentina arrin të kalojë në fazat e mëvonshme pas ndeshjeve të grupit.
Messi gjithashtu mban rekordin për numrin më të madh të golave të shënuar në Kupën e Botës për Argjentinën, me 13 gola në 26 ndeshje.
Ylli argjentinas Cristiano Ronaldo, i cili ka marrë pjesë në pesë Kupa të ndryshme të Botës (2006, 2010, 2014, 2018 dhe 2022), shënoi 7 gola në turneun e vitit 2022, duke e çuar totalin e tij në 13 gola.
Messi, i cili ka një titull të Kupës së Botës me Argjentinën, do të përpiqet ta ngrejë trofeun për herë të dytë në vitin 2026.
- Cristiano Ronaldo
Ylli portugez Cristiano Ronaldo është përgatitur të luajë në Kupën e Botës 2026 për herë të gjashtë, pasi vendi i tij ka siguruar pjesëmarrjen në turne.
Futbollisti 41-vjeçar do të ketë marrë pjesë në gjashtë Kupa të ndryshme të Botës në historinë e turneut.
Ronaldo, i cili synon të kalojë shifrën e 1.000 golave në karrierë, gjithashtu synon të vazhdojë të shënojë gola në këtë turne.
Futbollisti portugez ka shënuar 8 gola në 22 ndeshje gjatë pesë Kupa të Botës FIFA në karrierën e tij.
Ronaldo mban titullin si futbollisti i parë që ka shënuar në 5 Kupa të ndryshme të Botës, duke shënuar në çdo turne nga viti 2006 deri në 2022.
Ylli i futbollit, i cili ende nuk e ka përjetuar kënaqësinë e fitimit të Kupës së Botës me Portugalinë, do të luftojë për titullin e tij të parë të kampionit.