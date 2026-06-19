Efe Özkan
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Meksika mposhti Korenë e Jugut 1-0 dhe siguroi kualifikimin në raundin e ardhshëm në ndeshjen e Grupit A të Kupës së Botës FIFA 2026 në stadiumin Guadalajara në Meksikë, raporton Anadolu.
Pjesa e parë pati pak aksion mes dy favoriteve të grupit, pasi asnjëra palë nuk krijoi raste bindëse dhe pati shumë pozicione jashtë loje në momentet kur loja po merrte ritëm.
Duke e nisur pjesën e dytë me një qasje më bindëse, Meksika përfitoi nga momenti kur Luis Romo shfrytëzoi një gabim të portierit Kim Seung-gyu, duke goditur me volej në rrjetën e zbrazët nga brenda zonës në minutën e 50-të. Tifozët meksikanë shpërthyen në festë në Guadalajara.
Koreja e Jugut mobilizoi të gjithë repartin ofensiv në përpjekje për të barazuar rezultatin, duke forcuar vijën e sulmit me disa lojtarë nga stoli, por goli i barazimit nuk erdhi kurrë. Portieri meksikan Raul Rangel u dallua duke ndalur përpjekjet e Koresë së Jugut, duke bllokuar të paktën dy raste të pastra shënimi.
Duke e përfunduar ndeshjen pa pësuar gol, Meksika u bë vendi i parë organizator që nga Franca në vitin 1998 që fiton dy ndeshjet e para me portë të paprekur.
Si rezultat i ndeshjes, Meksika ruajti kryesimin në Grupin A, duke garantuar një vend në raundin e ardhshëm, ndërsa Koreja e Jugut mbetet pas saj në vendin e dytë.