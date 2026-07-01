Meksika mposht Ekuadorin për t'i dhënë fund mungesës 40-vjeçare në Kupën e Botës në shtëpi

Ahmet Salih Alacaci
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Meksika mundi Ekuadorin 2-0 të martën për të kaluar në raundin e 16-të të Kupës së Botës FIFA 2026 dhe për të siguruar fitoren e saj të parë në fazën eliminatore që nga viti 1986, transmeton Anadolu.
Një vonesë e rrufeshme prej rreth një ore e shtyu fillimin, por nuk bëri pak për të qetësuar një turmë të ngarkuar në shtëpi në Mexico City, me El Tri që mori shpejt kontrollin pasi ra bilbili.
Julian Quinones hapi rezultatin me një goditje të spikatur në minutën e 22-të përpara se Raul Jimenez të dyfishonte epërsinë nëntë minuta më vonë, duke i vënë në mënyrë të vendosur bashkë-pritësit në komandë para pjesës së parë.
E vetmja fitore e mëparshme e Meksikës me eliminim në Kupën e Botës erdhi gjithashtu në Azteca në 1986, kur ata mundën Bullgarinë me të njëjtin rezultat 2-0 gjatë turneut të fundit të organizuar nga vendi.
Formati i zgjeruar i këtij viti me 48 ekipe do të thotë se Meksika nuk është ende në çerekfinale pas fitores së tyre të martën. Ata do të përballen me Anglinë ose Republikën Demokratike të Kongos në Azteca të dielën, me një vend në tetë të fundit në lojë.
Meksika tani ka humbur vetëm dy herë në 89 ndeshje konkurruese në Azteca, duke fituar 70. Ata mbeten të pamposhtur në 10 ndeshje të Kupës së Botës të luajtura në Mexico City.