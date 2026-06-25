Meksika mposht Çekinë 3-0 dhe kalon në raundin tjetër

Efe Özkan
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Meksika mposhti Çekinë me rezultatin 3-0 të mërkurën për të siguruar vendin e saj në raundin tjetër në ndeshjen e fundit të Grupit A të Kupës së Botës FIFA 2026 në "Estadio Azteca" në terren vendas, transmeton Anadolu.
Në pjesën e parë të ndeshjes, Meksika u përpoq të kalonte në epërsi ndaj Çekisë, e cila gjithashtu u përmbajt nga çdo lëvizje e guximshme. Nikoqirët dukej se kishin disa mundësi drejt fundit, por nuk arritën t'i kthenin në epërsi.
Bllokimi më në fund u thye nga Meksika në minutën e 55-të nga Mateo Chavez, i cili vrapoi drejt zonës për ta dërguar me qetësi topin pas portierit Matej Kovar.
Nuk iu desh shumë kohë që Meksika të dyfishonte epërsinë e saj. Këtë herë, Julian Quinones, i cili kishte shënuar golin e hapjes së turneut, hapi mbrojtjen çeke për të shënuar në minutën e 61-të.
Në minutat e fundit të lojës, Alvaro Fidalgo vulosi fitoren për Meksikën në minutën e 90+4 duke e çuar topin në rrjetë. Stadiumi "Estadio Azteca" shpërtheu në festë në praninë e më shumë se 80 mijë tifozëve.
Si rezultat i kësaj ndeshjeje, Meksika përfundoi Grupin A në vendin e parë, duke u ngjitur në raundin e 32-të ndërsa Çekia e përfundoi grupin në vendin e fundit, e eliminuar nga turneu.
Meksika do të luajë ndaj Skocisë në raundin e 32-të.