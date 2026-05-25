Meksika do të presë ekipin kombëtar iranian gjatë Kupës së Botës, thotë presidentja Sheinbaum

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, tha të hënën se janë duke u bërë plane që ekipi kombëtar i futbollit i Iranit të qëndrojë në Tijuana gjatë Kupës së Botës dhe të udhëtojë prej andej për të luajtur tri ndeshjet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, transmeton Anadolu.
Sheinbaum tha në një konferencë për shtyp në Pallatin Kombëtar në Qytetin e Meksikos se zyrtarët e FIFA-s kishin kontaktuar administratën e saj për të mbështetur qëndrimin e ekipit iranian në Meksikë dhe zhvendosjen e tij nga baza aktuale në Tucson në shtetin e Arizonës, edhe pse ndeshjet e ekipit do të zhvillohen në SHBA.
“Shtetet e Bashkuara nuk duan që ekipi iranian të qëndrojë natën në vend… Prandaj na pyetën: a mund të qëndrojnë në Meksikë? Ne thamë po, nuk ka problem, nuk kemi absolutisht asnjë kundërshtim”, shpjegoi Sheinbaum.
“Ata do të mbërrijnë në Meksikë dhe do të udhëtojnë prej këtu. Kjo ishte ajo që na informoi FIFA: nëse ne do të pranonim që ata të qëndronin natën në Meksikë, dhe ne thamë po, pa asnjë problem”, shtoi ajo.