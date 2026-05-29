Lionel Messi, lojtari me më shumë paraqitje në Kupën e Botës
Ylli argjentinas Messi mban rekordet për më shumë ndeshje të luajtura (26) dhe më shumë minuta (2.315 minuta) në Kupën e Botës
Mutlu Demirtaştan
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Stamboll
Futbollisti argjentinas Lionel Messi mban rekordin si lojtari me më së shumti ndeshje të luajtura në historinë e Kupës së Botës, shkruan Anadolu.
Deri më tani, Messi ka zhvilluar 26 ndeshje në pesë Kupa të Botës dhe nëse luan edhe në Kupën e Botës FIFA 2026 që do të organizohet nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika, ai do ta përmirësojë edhe më tej rekordin e tij.
Në listë, gjermani Lothar Matthaus renditet i dyti me 25 ndeshje ndërsa bashkëkombësi i tij Miroslav Klose është i treti me 24 ndeshje.
Italiani Paolo Maldini ka zhvilluar 23 ndeshje ndërsa portugezi Cristiano Ronaldo 22.
Lojtarët me më shumë paraqitje në 22 Kupat e Botës që nga viti 1930 në Uruguaj renditen si më poshtë:
Futbollisti
Shteti
Ndeshje
Lionel Messi
Argjentinë
26
Lothar Matthaeus
Gjermani
25
Miroslav Klose
Gjermani
24
Paolo Maldini
Itali
23
Cristiano Ronaldo
Portugali
22
Diego Maradona
Argjentinë
21
Uwe Seeler
Gjermani
21
Wladyslaw Zmuda
Poloni
21
Cafu
Brazil
20
Grezgorz Lato
Poloni
20
Javier Mascherano
Argjentinë
20
Philipp Lahm
Gjermani
20
Bastian Schweinsteiger
Gjermani
20
Hugo Lloris
Francë
20
- Gjashtë futbollistë kanë luajtur në pesë Kupa të Botës
Deri më tani, gjashtë futbollistë kanë marrë pjesë në pesë Kupa të Botës.
Messi, Ronaldo, meksikanët Antonio Carbajal, Andres Guardado dhe Rafael Marquez si dhe gjermani Matthaus, janë futbollistët që kanë luajtur në pesë turne botërorë.
Nëse Messi dhe Ronaldo paraqiten edhe në vitin 2026, ata do të bëhen lojtarët e parë që marrin pjesë në gjashtë Kupa të Botës.
Futbollistët që kanë marrë pjesë më shumë në Kupat e Botës gjatë karrierës së tyre renditen si më poshtë:
Futbollisti
Shteti
Kupa
Vitet
Lionel Messi
Argjentinë
5
2006, 10, 14, 18, 22
Cristiano Ronaldo
Portugali
5
2006, 10, 14, 18, 22
Lothar Matthaeus
Gjermani
5
1982, 86, 90, 94, 98
Antonio Carbajal
Meksikë
5
1950, 54, 58, 62, 66
Rafael Marquez
Meksikë
5
2002, 06, 10, 14, 18
Andres Guardado
Meksikë
5
2006, 10, 14, 18, 22
Gianluigi Buffon
Itali
4
2002, 06, 10, 14
Luka Modric
Kroaci
4
2006, 14, 18, 22
Yuto Nagatomo
Japoni
4
2010, 14, 18, 22
Manuel Neuer
Gjermani
4
2010, 14, 18, 22
Diego Maradona
Argjentinë
4
1982, 86, 90, 94
Javier Mascherano
Argjentinë
4
2006, 10, 14, 18
Pele
Brazil
4
1958, 62, 66, 70
Djalma Santos
Brazil
4
1954, 58, 62, 66
Cafu
Brazil
4
1994, 98, 02, 06
Enzo Scifo
Belgjikë
4
1986, 90, 94, 98
Franky van der Elst
Belgjikë
4
1986, 90, 94, 98
Rigobert Song
Kamerun
4
1994, 98, 02, 10
Thierry Henry
Francë
4
1998, 02, 06, 10
Uwe Seeler
Gjermani
4
1958, 62, 66, 70
Karl-Heinz Schnellinger
Gjermani
4
1958, 62, 66, 70
Giuseppe Bergomi
Itali
4
1982, 86, 90, 98
Fabio Cannavaro
Itali
4
1998, 02, 06, 10
Paolo Maldini
Itali
4
1990, 94, 98, 02
Gianni Rivera
Itali
4
1962, 66, 70, 74
Hong Myung-bo
Kore e Jugut
4
1990, 94, 98, 02
Sami Al Jaber
Arabi Saudite
4
1994, 98, 02, 06
Denis Caniza
Paraguaj
4
1998, 02, 06, 10
Wladyslaw Zmuda
Poloni
4
1974, 78, 82, 86
Andoni Zubizarreta
Spanjë
4
1986, 90, 94, 98
Pedro Rocha
Uruguaj
4
1962, 66, 70, 74
Samuel Eto'o
Kamerun
4
1998, 02,10, 14
Miroslav Klose
Gjermani
4
2002, 06, 10, 14
Iker Casillas
Spanjë
4
2002, 06, 10, 14
Xavi Hernandez
Spanjë
4
2002, 06, 10, 14
Andres Iniesta
Spanjë
4
2006, 10, 14, 18
Sergio Ramos
Spanjë
4
2006, 10, 14, 18
DaMarcus Beasley
SHBA
4
2002, 06, 10, 14
Valon Behrami
Zvicër
4
2006, 10, 14, 18
Tim Cahill
Australi
4
2006, 10, 14, 18
Sergio Busquets
Spanjë
4
2010, 14, 18, 22
Martin Caceres
Uruguaj
4
2010, 14, 18, 22
Edinson Cavani
Uruguaj
4
2010, 14, 18, 22
Angel Di Maria
Argjentinë
4
2010, 14, 18, 22
Diego Godin
Uruguaj
4
2010, 14, 18, 22
Hugo Lloris
Francë
4
2010, 14, 18, 22
Hector Moreno
Meksikë
4
2010, 14, 18, 22
Thomas Müller
Gjermani
4
2010, 14, 18, 22
Pepe
Portugali
4
2010, 14, 18, 22
Xherdan Shaqiri
Zvicër
4
2010, 14, 18, 22
Luis Suarez
Uruguaj
4
2010, 14, 18, 22
- Messi, futbollisti me më shumë minuta në fushë
Futbollisti që ka kaluar më shumë minuta në fushë në historinë e Kupës së Botës është Lionel Messi.
Nga viti 2006 deri në vitin 2022, ai ka luajtur 26 ndeshje në pesë turne dhe ka qëndruar në fushë gjithsej 2315 minuta.
Pas tij renditen Paolo Maldini me 2217 minuta dhe Lothar Matthaus me 2047 minuta.
Futbollistët që kanë marrë pjesë më shumë në Kupat e Botës gjatë karrierës së tyre renditen si më poshtë: