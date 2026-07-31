Legjenda e Milanit dhe Italisë, Franco Baresi, ndërron jetë në moshën 66-vjeçare

Dilara Hamit
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
ANKARA (AA) - Legjenda e Milanit dhe Italisë, Franco Baresi, i konsideruar gjerësisht si një nga mbrojtësit më të mëdhenj në historinë e futbollit, ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare, njoftoi klubi italian, transmeton Anadolu.
"E gjithë historia e AC Milanit është në lot pas ndarjes nga jeta të Franco Baresit", tha klubi në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Shembulli dhe integriteti i tij do të mbeten përgjithmonë të gdhendura në ADN-në e klubit, ashtu si fanella e tij ikonike me numrin 6", thuhet më tej.
Baresi kaloi të gjithë karrierën e tij profesionale 20-vjeçare te Milani, duke luajtur për Rossonerët nga viti 1977 deri në pensionimin e tij në vitin 1997.
Ai ishte kapiten i klubit për 15 sezone dhe zhvilloi 719 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar 33 gola.
Baresi fitoi gjashtë tituj të Serie A, tri Kupa të Evropës ose trofe të Ligës së Kampionëve, dy Kupa Ndërkontinentale dhe katër Superkupa të Italisë.
Ai ishte një figurë qendrore në dominimin e Milanit nën drejtimin e trajnerëve Arrigo Sacchi dhe Fabio Capello në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990, duke udhëhequr një mbrojtje të famshme ku bënin pjesë edhe Paolo Maldini, Alessandro Costacurta dhe Mauro Tassotti.
Milani tërhoqi fanellën me numrin 6 pas përfundimit të karrierës së tij si lojtar, duke e bërë atë futbollistin e parë në historinë e klubit që mori këtë nderim. Në vitin 2020 ai u bë zëvendëspresident nderi i klubit.
Në një homazh tjetër, Milani e përshkroi Baresin si "zemra dhe shpirti" i klubit dhe u bëri thirrje tifozëve të qëndrojnë të bashkuar në kujtim të tij.
"Në kujtim të Franco-s, ne qëndrojmë të bashkuar, duke e ditur se ai do të na udhëheqë dhe do të na shtyjë gjatë rrugëtimit tonë Rossoner. Përgjithmonë. Sepse Baresi është i përjetshëm", thuhej në deklaratë.
Baresi zhvilloi gjithashtu 81 paraqitje për Italinë dhe ishte pjesë e skuadrës që fitoi Kupën e Botës 1982 në Spanjë.
Më vonë ai ishte kapiten i kombëtares në turneun e vitit 1994 në SHBA, duke u rikthyer nga një operacion në gju për të luajtur në finalen kundër Brazilit. Ndeshja përfundoi pa gola, para se Italia të humbiste në gjuajtjet e penalltive.
Baresi iu nënshtrua një ndërhyrjeje minimale invazive në gusht të vitit 2025, pasi mjekët zbuluan një nyje pulmonare gjatë kontrolleve rutinë mjekësore.
Milani tha në atë kohë se operacioni kishte qenë i suksesshëm dhe se një specialist i onkologjisë kishte rekomanduar imunoterapi.
Klubi nuk bëri të ditur shkakun e vdekjes.
Paraqitja e tij e fundit publike ishte në shkurt gjatë ceremonisë së hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore Milano Cortina në San Siro, ku ai shërbeu si mbajtës i pishtarit olimpik së bashku me ish-mbrojtësin e Interit dhe Italisë, Giuseppe Bergomi.