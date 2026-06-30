Kupa e Botës: Maroku eliminon Holandën përmes penaltive dhe kualifikohet në fazën tjetër

Ahmet Salih Alacaci
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Maroku kaloi në 16-shen e Kupës së Botës pasi mposhti Holandën me rezultatin 3-2 me penalti pas barazimit 1-1 në një ndeshje dramatike të raundit të 32-të, transmeton Anadolu.
Cody Gakpo kaloi Holandën në avantazh në minutën e 72-të, duke përfunduar pasi Crysencio Summerville mbeti i shtrirë në zonë. Sulmuesi i Liverpoolit ra në gjunjë me lot në sy pasi shënoi golin dhe shikoi drejt qiellit.
Maroku nuk pranoi të dorëzohej, me Issa Diop që barazoi në kohën e fundit për të detyruar kohën shtesë. Portieri holandez Bart Verbruggen më pas bëri një pritje të jashtëzakonshme nga një distancë e afërt duke i mohuar golin Soufiane Rahimit dhe duke mbajtur Holandën në lojë.
Gjuajtjet pasuese u shndërruan në kaos, ku pesë nga 10 penaltitë u humbën dhe vetëm një u prit. Teun Koopmeiners dhe Wout Weghorst shënuan për Holandën, ndërsa Rahimi, Chemsdine Talbi dhe Ismael Saibari shënuan për Marokun. Justin Kluivert dhe Achraf Hakimi goditën shtyllën. Quentin Timber gjuajti jashtë dhe përpjekja e Summervilles u shpëtua nga Yassine Bounou.
Saibari më pas shënoi goditjen vendimtare për kualifikimin e Marokut dhe për të thelluar rekordin e dobët të Holandës në gjuajtjet e penaltive në Kupat e Botës, me holandezët që kishin fituar vetëm një nga pesë raste në turne.
Maroku do të përballet më 4 korrik me Kanadanë në Houston.