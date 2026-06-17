Kupa e Botës: Haaland udhëheq Norvegjinë drejt fitores 4-1 ndaj Irakut

Efe Özkan
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Erling Haaland i Norvegjisë udhëhoqi ekipin e tij drejt fitores 4-1 ndaj Irakut në ndeshjen e Grupit I të Kupës së Botës FIFA 2026 në stadiumin "Boston" në SHBA, raporton Anadolu.
Pas një fillimi të vështirë për Norvegjinë, Haaland i Manchester Cityt, në debutimin e tij në Kupën e Botës, shndërroi në gol krosimin e ulët të David Moller Wolfe në minutën e 29-të.
Përgjigjja nuk vonoi. Sulmuesi irakian Aymen Hussein kërceu lart pas krosimit të Amir Al Ammarit dhe e dërgoi topin me kokë në këndin e poshtëm të portës në minutën e 39-të, duke barazuar rezultatin.
Pas barazimit të ndeshjes, Haaland u hodh sërish në sulm për të rikthyer epërsinë. Momenti i tij erdhi në minutën e 43-të, kur portieri irakian Jalal Hassan priti tepër gjatë për të larguar topin. Haaland përfitoi nga pakujdesia e portierit, duke e kthyer gabimin e Irakut në një mundësi të artë për të rikthyer epërsinë.
Të dyja skuadrat vazhduan të kërkonin rastet në pjesën e dytë. Norvegjia përfitoi nga një goditje nga këndi në minutën e 76-të, kur Leo Ostigard e dërgoi topin në rrjetë me kokë, duke i dhënë ekipit të tij një epërsi prej dy golash ndaj Irakut.
Në momentet përmbyllëse të ndeshjes, Haaland priti një krosim nga krahu i djathtë dhe e ktheu topin drejt zonës së portës, duke detyruar Husseinin e Irakut të shënojë autogol në kaosin që pasoi në minutën e 90+6.
Si rezultat i kësaj ndeshjeje, Norvegjia u rendit e dyta në grup, pas Francës, ndërsa Iraku ra në fund të tabelës.