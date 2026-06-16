Kupa e Botës 2026, Irani barazon ndaj Zelandës së Re pas një rikthimi të fortë

Efe Özkan
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Irani u rikthye pas epërsisë së hershme të Zelandës së Re dhe barazoi 2-2, në ndeshjen e Grupit G të Kupës së Botës FIFA 2026 në stadiumin SoFi në SHBA, raporton Anadolu.
Zelanda e Re kaloi në epërsi herët, në minutën e shtatë, kur Elijah Just dërgoi topin në rrjetë me një goditje volej, pavarësisht se Irani e nisi ndeshjen në mënyrë sulmuese në minutat e para.
Ndërsa Zelanda e Re kërkonte ta dyfishonte epërsinë, presioni i Iranit pas pauzës për hidratim solli golin e barazimit nga Ramin Rezaeian, i cili e dërgoi topin mbi portierin në minutën e 32-të.
Me rezultatin e barabartë në fillim të pjesës së dytë, të dyja ekipet kërkonin të kalonin në epërsi. Edhe një herë, Just i Zelandës së Re u dallua, kësaj radhe duke e dërguar topin në rrjetë pas një pasimi të Chris Wood, duke i dhënë epërsinë "All Whites" në minutën e 54-t.
Barazimi i Iranit nuk vonoi shumë. Një krosim i shkëlqyer nga Rezaeian u finalizua me gol me kokë nga Mohammed Mohebbi në minutën e 64-t, duke e barazuar rezultatin pas një epërsie 10-minutëshe të Zelandës së Re.
Si rezultat i kësaj ndeshjeje, Irani u rendit në krye të Grupit G, ndërsa Zelanda e Re në vendin e dytë.