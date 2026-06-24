Kroacia mposht Panamanë 1-0 dhe mban gjallë shpresat për kualifikim

Diyar Güldoğan
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Kroacia shënoi fitore të ngushtë me rezultatin 1-0 ndaj Panamasë të martën, duke siguruar fitoren e saj të parë në Kupën e Botës 2026, transmeton Anadolu.
Në një ndeshje mes dy skuadrave që kërkonin pikët e tyre të para në Grupin L, të dyja kombëtaret luftuan për të thyer bllokimin në pjesën e parë pa gola në Toronto.
Kroacia përfundimisht e gjeti depërtimin në minutën e 54-të kur Ante Budimir përfundoi nga afër pas një krosimi të Josip Stanishiq.
Rezultati shënon një përgjigje të rëndësishme për Kroacinë pas humbjes së saj hapëse 4-2 ndaj Anglisë ndërsa Panamaja pëson humbjen e dytë radhazi pas humbjes 1-0 ndaj Ganës.
Humbja e lë Panamanë të eliminuar nga gara në fazën e eliminimit, duke e bërë atë ekipin e pestë që del nga gara në këtë fazë.