Kreu i Federatës iraniane të Futbollit: Vizat për Kupën e Botës duhet të lëshohen në kohë

Şahin Demir
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Presidenti i Federatës së Futbollit të Iranit, Mehdi Taj ka thënë se lëshimi në kohë i vizave mbetet një nga shqetësimet kryesore përpara Kupës së Botës FIFA 2026, raportojnë mediat iraniane, transmeton Anadolu.
"Çështja e vizave aktualisht është një nga temat më të rëndësishme. FIFA duhet të zgjidhë procesin e lëshimit në mënyrë që vizat të jepen në kohë dhe anëtarët e ekipit dhe shoqëruesit të mund të udhëtojnë pa probleme", ka thënë Taj.
Ai ka shtuar se Irani tashmë ka dorëzuar listat dhe kërkesat e nevojshme lidhur me turneun dhe se kjo çështje do të koordinohet dhe shpallet bashkërisht me Meksikën, Kanadanë dhe SHBA-në. Taj gjithashtu ka thënë se shqetësimet e ngritura më parë për kushtet e organizimit dhe ndjeshmëritë e mundshme në SHBA “janë zvogëluar pjesërisht”.
“Për momentin nuk ka probleme të veçanta në Meksikë dhe kushtet po shkojnë normalisht”, ka thënë ai. Kreu i futbollit iranian ka shtuar se pala amerikane, sipas raportimeve, ka treguar bashkëpunim në disa rregullime, përfshirë çështje që lidhen me praninë e iranianëve dhe plotësimin e disa kërkesave logjistike.
Ekipi kombëtar i Iranit javën e kaluar dorëzoi aplikimet për viza në Ambasadën e SHBA-së në Ankara, në prag të Kupës së Botës 2026. Turneu do të organizohet bashkërisht nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Anëtarët e skuadrës iraniane udhëtuan nga kampi i tyre stërvitor në qytetin turistik Antalya në kryeqytetin Ankara për të përfunduar procedurat e vizave. Skuadra ka qenë në kamp stërvitor në Antalya që nga 19 maji.
Zëvendëspresidenti i parë i Federatës së Futbollit të Iranit, Mehdi Mohammad Nabi më herët ka thënë se delegacioni do të përfundojë procedurat e vizave për Kanadanë gjatë vizitës, ndërsa priten të bashkohen edhe disa lojtarë iranianë që luajnë jashtë vendit.