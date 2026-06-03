Kombëtarja turke mbërrin në SHBA për Kupën e Botës

Diyar Güldoğan
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Ekipi kombëtar i futbollit i Turqisë mbërriti në SHBA të martën, ndërsa përgatitjet intensifikohen për fillimin e Kupës së Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Ambasadori i Turqisë në SHBA, Sedat Onal, dhe Konsulli i Përgjithshëm, Resul Sahinol, mirëpritën ekipin në Aeroportin Ndërkombëtar Fort Lauderdale-Hollywood në shtetin e Floridës.
Ekipi Kombëtar i Turqisë do të luajë një ndeshje miqësore ndërkombëtare në stadiumin Inter Miami CF në përgatitje për Kupën e Botës FIFA kundër Venezuelës më 6 qershor.
Pas miqësores me Venezuelën, Turqia do të zhvendosë fokusin e saj në ndeshjet e Grupit D në Kupën e Botës, ku është planifikuar të përballet me Australinë më 13 qershor, Paraguain më 20 qershor dhe vendin pritës SHBA-në më 26 qershor.
Ndryshe nga rivalët e saj në Grupin D, Turqia ka zgjedhur të vendosë kampin e saj në Mesa, Arizona, në një strukturë të pajisur me 24 fusha stërvitore shumëfunksionale.
Ekipi pritet të ketë një përzierje veteranësh me përvojë dhe yjesh në zhvillim, përfshirë kapitenin Hakan Calhanoglu, mesfushorin e Real Madridit, Arda Guler, dhe sulmuesin e Juventusit, Kenan Yildiz.
I organizuar bashkërisht nga SHBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, Kupa e Botës FIFA 2026 fillon më 11 qershor dhe do të përfshijë 48 kombe që do të garojnë deri më 19 korrik.