Kombëtarja turke e futbollit nën-21 vjeç do të përballet me Kosovën në Stamboll më 3 qershor

Emrah Oktay
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Kombëtarja turke e futbollit nën 21-vjeç do të përballet me Kosovën në një ndeshje miqësore në Stamboll më 3 qershor, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga Federata Turke e Futbollit, ndeshja do të luhet në stadiumin e qytetit të Komunës Umraniye dhe do të fillojë në orën 20:00.
Ekipi kombëtar nën 21-vjeç është në Grupin H të kualifikimeve së bashku me Kroacinë, Ukrainën, Hungarinë dhe Lituaninë. Pas 6 ndeshjeve, "Crescent Stars" janë në vendin e dytë në grupin e tyre, pas Kroacisë, me 3 fitore, 2 barazime dhe 1 humbje.
Kosova, e cila është në Grupin A të kualifikimeve të Kampionatit Evropian nën 21-vjeç të UEFA-s 2027, është në vendin e katërt në grupin e saj pas 7 ndeshjeve, me 2 fitore, 2 barazime dhe 3 humbje, pas Spanjës, Finlandës dhe Rumanisë.
Ndeshja miqësore që kombëtarja do të luajë kundër Kosovës do të shërbejë si përgatitje për ndeshjet kualifikuese të Kampionatit Evropian nën 21-vjeç të UEFA-s 2027 kundër Ukrainës dhe Hungarisë në shtator dhe tetor.