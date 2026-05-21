Kombëtarja e Iranit aplikon në Ankara për vizat e SHBA-së për Botërorin 2026

Esra Tekin
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Ekipi kombëtar i futbollit i Iranit ka dorëzuar aplikimet për vizë në ambasadën amerikane në Ankara përpara Kupës së Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Turneu ndërkombëtar i futbollit do të organizohet bashkërisht nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Anëtarët e skuadrës iraniane mbërritën në ambasadën në kryeqytetin turk për të përfunduar procedurat e vizave.
Ndërsa largoheshin nga ndërtesa, lojtarët buzëqeshën kur gazetarët pyetën nëse aplikimet e tyre janë miratuar.
Ekipi ka mbajtur një kamp stërvitjeje në qytetin turistik turk Antalya që nga 19 maji.
Mehdi Mohammad Nabi, nënkryetar i parë i Federatës Iraniane të Futbollit, më parë ka thënë se skuadra do të udhëtojë për në Ankara për të përfunduar procedurat e vizave amerikane dhe kanadeze për të gjithë anëtarët e ekipit.
Ai shtoi se disa lojtarë me bazë të huaj pritet gjithashtu t'i bashkohen delegacionit për procesin dhe formalitete të tjera.