Kolumbia mundi RD të Kongos 1-0 për të qëndruar në "gjuetinë" e eliminimit të Kupës së Botës

Diyar Güldoğan
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Kolumbia siguroi një fitore 1-0 ndaj Republikës Demokratike të Kongos të martën, duke mbajtur të gjalla shpresat e saj për të avancuar nga Grupi K në Kupën e Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Ndeshja në stadiumin Guadalajara në Meksikë mbeti e bllokuar për pjesën më të madhe të mbrëmjes, pasi portieri i RD të Kongos, Lionel Mpasi, bëri një seri pritjesh për të frustruar amerikanët e jugut.
Kolumbia më në fund gjeti një përparim në minutën e 76-të, kur mbrojtësi Daniel Munoz shënoi golin e vetëm të ndeshjes, duke siguruar të tre pikët.
Fitorja e çoi Kolumbinë në gjashtë pikë dhe vulosi vendin e saj në raundin e 32-të të Kupës së Botës.
RD e Kongos mbeti e treta në Grupin K me një pikë nga dy ndeshje, por ende mund të avancojë nëse mposht Uzbekistanin në ndeshjen e fundit të grupit.
Kupa e Botës 2026, e organizuar nga SHBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, filloi më 11 qershor dhe do të përfshijë 48 kombe që do të garojnë deri më 19 korrik.