Kolumbia mposht Ganën me rezultat minimal, kalon në 1/8-ën e finales

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
HAMILTON (AA) – Kolumbia mposhti Ganën me rezultat 1:0 në fazën e 1/16-ës së finales të Kupës së Botës FIFA 2026, në stadiumin “Arrowhead” në Kansas City të premten, duke siguruar kualifikimin në 1/8-ën e finales, transmeton Anadolu.
Sulmuesi kolumbian Jhon Cordoba pësoi një dëmtim të mundshëm në ijë në fillim të ndeshjes, duke e detyruar trajnerin Nestor Lorenzo ta zëvendësojë me Luis Suarez.
Zëvendësimi dha rezultat menjëherë, pasi Suarez asistoi në golin e vetëm të takimit në minutën e 14-të, duke harkuar për Jhon Ariasin, i cili e dërgoi topin në rrjetë.
Portieri i Ganës, Ati Zigi, bëri disa pritje të rëndësishme për ta mbajtur skuadrën e tij në lojë, ndërsa Kolumbisë iu anuluan ose nuk gjetën kuadratin dy përpjekje të tjera nga Daniel Munoz dhe Luis Diaz në minutat përmbyllëse. Gana nuk arriti të regjistronte asnjë goditje gjatë gjithë ndeshjes.
Kolumbia do të përballet me Zvicrën në fazën e 1/8-ës së finales, të martën në Vankuver, ndërsa Gana i jep fund rrugëtimit të saj në turne.