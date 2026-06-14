Knicks kampion i NBA-së pas 53 vitesh, mposht Spurs 4-1

Gizem Nisa Çebi Demir
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
New York Knicks mposhti San Antonio Spurs me rezultat 94-90 në ndeshjen e pestë të finaleve të NBA-së të shtunën, duke fituar serinë 4-1 dhe duke siguruar titullin kampion për herë të parë që nga viti 1973, raporton Anadolu.
Jalen Brunson shënoi 45 pikë dhe shtoi tri asistime, ndërsa Knicks përfundoi një tjetër rikthim në San Antonio për t’i dhënë fund pritjes 53-vjeçare për titull.
Josh Hart realizoi 13 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa Mikal Bridges shtoi 14 pikë. OG Anunoby e mbylli ndeshjen me 11 pikë, tetë kërcime dhe tri topa të vjedhur.
Për Spurs, debutuesi Dylan Harper shënoi 25 pikë nga banka rezervë. Victor Wembanyama kishte 19 pikë, 14 kërcime dhe pesë bllokime, ndërsa Julian Champagnie shtoi 14 pikë.
San Antonio kryesoi 23-13 pas çerekut të parë dhe 42-37 në pushim. Spurs e rriti sërish epërsinë në çerekun e tretë dhe hyri në të katërtin me avantazh 72-65.
Por New York Knicks u rikthye falë Brunson, i cili barazoi rezultatin me një depërtim dhe më pas i dha epërsinë ekipit nga vija e gjuajtjeve të lira.
Karl-Anthony Towns doli nga loja për shkak të faulleve në fund, por Mitchell Robinson siguroi një kërcim të rëndësishëm në sulm, ndërsa Anunoby ndihmoi në vulosjen e fitores nga vija e lirë.
Fitorja i sjell New Yorkut titullin e tretë në historinë e klubit.
Presidenti amerikan Donald Trump përgëzoi Knicks në një postim në Truth Social, duke lavdëruar pronarin e ekipit Jim Dolan dhe ecurinë në play-off.
“Çfarë viti ka qenë, por edhe më shumë, çfarë fitoresh të jashtëzakonshme në play-off kemi parë, veçanërisht katër të fundit – ndoshta më të mëdhatë në historinë e basketbollit”, shkroi Trump. Ai vlerësoi Brunsonin duke thënë: “Sonte lindi një superyll”, ndërsa lavdëroi edhe Towns, Anunoby dhe Robinson.