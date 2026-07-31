Klubi turk Bodrum FK transferon futbollistin kosovar Florian Loshaj

Sabri Kesen
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Klubi i Ligës së Parë Turke Bodrum FK ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me futbollistin kosovar Florian Loshaj, transmeton Anadolu.
Klubi "bardhë e gjelbër" njoftoi se ka transferuar mesfushorin kosovar, i cili më parë ka luajtur për MVV Maastricht, Roda JC, Poli Iasi, Cracovia, Istanbulspor dhe Alagoz Holding Igdir FK.
"Në rrugëtimin e tij të ri me fanellën tonë 'bardhë e gjelbër' i urojmë suksese dhe i themi 'mirë se erdhe' në familjen e Bodrum FK", thuhet në njoftimin e klubit.