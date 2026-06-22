Kepi i Gjelbër barazon 2-2 me Uruguain në Grupin H të Kupës së Botës

Esra Tekin
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Kepi i Gjelbër barazoi 2-2 me Uruguain në ndeshjen e Grupit H të Kupës së Botës FIFA 2026 të dielën në stadiumin Miami në shtetin amerikan të Floridës, duke e mbajtur grupin të hapur para raundit të fundit të ndeshjeve, raporton Anadolu.
Rezultati bëri që të dyja ekipet të kenë nga dy pikë pas dy ndeshjeve, pas barazimeve të arritura në ndeshjet hapëse të turneut.
Kepi i Gjelbër më parë ndali Spanjën në një barazim pa gola ndërsa Uruguai kishte barazuar 1-1 me Arabinë Saudite.
Uruguai hyri në ndeshje nën presion për të siguruar fitoren e parë në këtë edicion, me trajnerin Marcelo Bielsa që bëri një ndryshim të rëndësishëm duke lënë Darwin Nunezin jashtë formacionit titullar.
Kepi i Gjelbër, që po luan për herë të parë në një Kupë Bote në histori, tregoi sërish disiplinë dhe qëndrueshmëri ndaj një kundërshtari më të konsoliduar.
"Peshkaqenët Blu" kishin lënë tashmë përshtypje në Grupin H me rezultatin e tyre ndaj Spanjës ndërsa barazimi i së dielës rriti më tej shpresat për të mbetur në garë për fazën me eliminim direkt.
Ky rezultat do të thotë se Spanja mbetet në një pozitë më të fortë në grup pas fitores 4-0 ndaj Arabisë Saudite, ndërsa Uruguai dhe Kepi i Gjelbër vazhdojnë të ndjekin kualifikimin.
Të dy ekipet mbeten në garë para ndeshjeve të fundit të grupit, me Uruguain që do të përballet me Spanjën dhe Kepin e Gjelbër që do të luajë kundër Arabisë Saudite më 26 qershor.
Asnjë ekip në Grupin H ende nuk është eliminuar ose nuk e ka siguruar kualifikimin në fazën me eliminim direkt, duke bërë që kualifikimi të vendoset në raundin e fundit të ndeshjeve.